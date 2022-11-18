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Пионтковский: Наступление ВСУ на Мелитополь может создать громадный суперкотел Крым – Херсон

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  • 18.11.2022, 17:31
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Пионтковский: Наступление ВСУ на Мелитополь может создать громадный суперкотел Крым – Херсон
Андрей Пионтковский

Это может быть шагом к освобождению полуострова.

Живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский предполагает, что после Херсонской области украинская армия начнет наступление в Запорожской. Такое мнение аналитик высказал в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

«Куда, на ваш взгляд, пойдет украинская армия после Херсона?» – спросил Гордон. 

«Я грамотный слушатель военных экспертов. Они говорят все в один голос – и западные, и украинские, я думаю, это понимают и российские, – это наступление из Запорожья на Мелитополь, к азовскому побережью, создающее этот громадный суперкотел Крым – Херсон», – ответил Пионтковский. 

Это может быть шагом к освобождению Крыма, считает политолог. По его мнению, украинская армия может начать освобождение полуострова до того, как очистит от оккупантов восточные области. 

«Этого не понимают все эти путинские доброхоты. В Вашингтоне я каждый день перелистывая многочисленные планы «вечного мира» между Украиной и Россией и везде подчеркивается: «Да, уже поняли, что придется сдать и Донбасса, и все [другое]...» Но вот для Крыма все эти планировщики [предлагают] переходный период на семь лет. Они не понимают, что Украина пойдет в первую очередь на Крым. Просто военная логика говорит: Крым гораздо более уязвим. Поэтому Украина пойдет освобождать Крыма, а Донбассом-то можно заняться позже», – сказал аналитик. 

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