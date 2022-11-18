Как ВСУ прослушивают радиосвязь российских военных 4 18.11.2022, 18:01

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Фото: AP

Откровения связиста армии РФ.

Украинский журналист Юрий Бутусов проанализировал откровений связиста 2-го армейского корпуса ВС РФ Андрея Морозова.

Военнослужащий 2-го армейского корпуса ВС РФ Андрей Морозов опубликовал серию из семи статей в блоге kenigtiger.livejournal под названием «Почему ВС РФ проигрывают, отступают и будут продолжать это делать», где раскрыл основные проблемы тактической радиосвязи, боевого управления ВС РФ в войне против Украины, а также направления работы ряда российских оборонных предприятий.

Морозов не скрывает, что сделал это в интересах производителя радиосвязи ООО «Радиотехника», конкурентом которого является госпредприятие «Ангстрем», производитель основной российской военной радиостанции Р-187 «Азарт». Этот аргументированный текст позволяет повысить качество нашей радиоэлектронной разведки, помочь нашим союзникам усилить санкции по конкретным направлениям и понять, как враг собирается совершенствовать свою связь.

Я кратко структурировал материал из семи частей, нагруженный эмоциями, по таким основным тезисам:

1. Проблемы тактической радиосвязи как главный фактор проигранных сражений ВС РФ;

2. Открытая радиосвязь на аналоговых станциях ВС РФ из-за нехватки ретрансляторов, базовых и носимых радиостанций Р-187 «Азарт»;

3. Применение открытых прослушиваемых ВСУ диапазонов УКВ связи между цифровыми радиостанциями Р-168 и Р-187 ВС РФ

4. Ретрансляторы ВС РФ на воздушных змеях и беспилотниках;

5. Нехватка запасных частей и батарей для электроприборов ВС РФ

6. Закупки цифровых радиостанций и ретрансляторов «Моторола» в ЧВК «Вагнер» и в 4-й бригаде 2-го корпуса ВС РФ

7. Провал импортозамещения при производстве радиостанций компаний «Ангстрем» и переход на комплектующие из Китая компанией «Радиотехника».

1. Проблемы тактической радиосвязи как главный фактор проигранных сражений ВС РФ

«У ВС РФ нет нормальной системы связи и управления. Началась война и армия пошла воевать со связью на 2,5−3, в самом лучшем случае, если с мачты или возвышенности — 4 км.

Нет: никаких связей «на длинном плече», свыше 4 км, без установки между абонентами цепочки ретрансляторов. Нет ППРЧ-радиостанций на бронетехнике и командно-штабных машинах. Нет вообще всего КВ-сегмента.

Есть: портативные радиостанции у пехоты, работающие в УКВ на расстоянии до 4 км, которым можно помочь, подняв такую же радиостанцию в воздух на БПЛА. В среднем же — 2,5 км примерно.

Вот почему провалился первый этап СВО и началась «деэскалация». Не столько потому, что «надеялись на встречу с цветами», это отмазка. А потому, что воевать даже не умели — не могли воевать за пределами вот этих «до 4 километров», которые, при отсутствии мачт и других удобных высоких точек для привязать к ним радиостанцию в качестве ретра, превращались в 2,5 километра.

В современной войне ты можешь или в режиме реального времени руководить по закрытой радиосвязи всеми своими войсками, или, даже в оборонительном сражении, у тебя их очень скоро останется ровно столько, сколькими ты можешь в режиме реального времени руководить по закрытой радиосвязи.

Я не ищу «договорняк» в Изюмском драп-марше, потому что знаю, что управление нашими войсками штабы Изюмской группировки потеряли в первый же день украинского наступления. Не ищу его и в Херсонском драпе, потому что в его основе лежит все-таки донесенное до верхов понимание того, что полноценно управлять боями за Херсон, управлять ПВО и логистикой района через Днепр не получится, сражение будет очень кровавым для нас и, скорее всего, будет проиграно.

Сама логистика на другой берег боеприпасов для минометов и самоходок, которые остались бы в городе, упиралась бы в то, что плохое управление огнем этих орудий и минометов приводило бы к такому расходу БК, который логистика не потянула бы. Оборона города строится на артиллерии, как и любая оборона, как и любое наступление. А «связь с артиллерией на другом берегу», как в Сталинграде, это именно то, чего у нас нет».

2. Открытая радиосвязь на аналоговых станциях ВС РФ из-за нехватки ретрансляторов для цифровых радиостанций Р-187 «Азарт»

«Сын-разведчик справа. На одном из кадров мы уверенно можем опознать, что из кармана у него торчит… с вероятностью 99% это аналоговая Baofeng UV-5R, которая и прослушивается и пеленгуется на «отлично» и которая массово закупалась как российскими военными, так и «народными милиционерами» этой весной и летом.

А у отца в одном подсумке — «Азарт» с характерной длинной плоской антенной, а в другом — такой же «Баофенг». То есть штаб разговаривает с подчиненными, которые лазают под носом у врага… открытым текстом? Да еще и светится все это пятиваттное китайское счастье для вражеского РЭБ как новогодняя елка.

Потому что рация сына, равно как и еще множество портативных радиостанций расставлены как неподвижные ретрансляторы между штабами и расположениями российских войск там, где между ними больше тех самых 4 километров. Именно такова оказалась суровая реальность войны, вполне описанная в уставах и отыгрывавшаяся на учениях — тысячи квадратных километров, на которых разбросаны войска, «плечи» радионаправлений до десятков километров, множество разных радиосетей со своими каналами… при том, что, как вы уже догадались, портативная радиостанция «Азарт» в один конкретный момент может ретранслировать только один ППРЧ-канал. Вот так «ячеистая топология» с «ячейками» не более 4 километров и натянула все портативные станции Р-187П1 на высшее и среднее командное звено. А остальные, внизу, — «голышом». Бегайте с «Баофенгами», пусть вас слушает противник. Связь с вашими танками, БТРами и БМП? Дайте командирам танков «Баофенги»!

3. Применение открытых прослушиваемых диапазонов УКВ связи между цифровыми радиостанциями Р-168 «Акведук» и Р-187 «Азарт» ВС РФ

«Все командование танками и прочей броней у россиян происходит в диапазоне Lowband-VHF, нижнем УКВ, открытым текстом не потому что на броне стоят только старые рации Р-123 и Р-173, а потому что даже с Р-168 на современных танках Т-90 и Т-72Б3 оно работает только так как работает — «в режиме ФЧС» (открытый режим Симплексной связи на Фиксированной Частоте). Прохождение волн у «лоубенда» хорошее, противник бронетехнику слышит отлично, заранее принимает меры.

Что же касается радиостанций Р-168, устанавливаемых на танках и другой боевой технике, например Р-168−25У или Р-168−100У, то ППРЧ на всего 100 скачков в секунду, технология примерно двадцатилетней давности, мягко говоря — не совсем то, что требуется для «технического маскирования» радионаправлений таких мощных радиостанций. Они ведь стоят не только на обычных танках и БМП свежих выпусков. С помощью таких радиостанций, это не секрет, разговаривают между собой и с командованием на значимые расстояния, например наши зенитно-ракетные батареи и отдельные зенитные установки. Вас еще удивляет, почему вражеская авиация, изначально не очень многочисленная, по-прежнему существует и может наносить удары по нашим частям, почему в воздухе появляются «Байрактары»? Потому что нет «непортативных» «Азартов».

Зенитчики, у которых начальник с «Азартом» в руках сидящий где-то в укрытии хочет быть в курсе всех событий на огневых, вынуждены совмещать две так-то шифруемые, умеющие ППРЧ, радиостанции разных поколений в этом самом «режиме ФЧС». И радиоперехват ВСУ тут же, без дешифровки даже старого ППРЧ со 100 скачками в секунду, дает украинским ВВС информацию обо всей работе наших зенитчиков — пеленгует, где примерно стоят батареи и отдельные установки, знает, у кого когда профилактика РЛС или кончилась горючка/умер электрогенератор.

Какие, простите, «спутники НАТО»? Зачем? Сами, все сами. Товарищ начальник, не способный даже наимпровизировать себе под род войск расширенную таблицу СУВ, скрытного управления войсками, обессмысливает службу своего зенитно-ракетного полка, каждого залпа которого хватило бы на то, чтобы несколько таких полков поголовно оснастить гражданскими рациями с 256-битным шифрованием, в том числе — базовыми/возимыми.

Трудно ли, пеленгуя точки стояния батарей и отдельных установок, прокладывать пути для прохода на нашу территорию «на бреющем» ночью, перед рассветом, БПЛА-камикадзе? Успешная летняя атака на нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области объясняет нам, что нет, это не сложно».

4. Ретрансляторы ВС РФ на воздушных змеях и беспилотниках

«Лисичанск брали при помощи воздушных змеев? Все уже поняли, зачем воздушные змеи? Правильно. Под воздушным змеем площадью 12 метров висит вязанка радиостанций «Азарт» и одна радиостанция-ретранслятор производства «Радиотехники», которые, за счет подъема на высоту 500−600 метров над местностью, являются отличными ретрансляторами, компенсируя отсутствие базовых и носимых станций, работающих в КВ-диапазоне. Вязанка «Азартов» — потому что, как я уже сказал, каждая станция «Азарт» настроена только на один канал и может ретранслировать только его, а радиостанция-ретранслятор производства «Радиотехники» умеет сразу несколько.

Нормальной связи через «Азарты» везде, где надо, нет не только в дождь и снег, но и в штиль. Потому что в штиль не поднимаются воздушные змеи.

Идея с воздушными шарами на том же гелии, кстати, не катит, потому что воздушные шары очень плохо будут держаться в воздухе после первого же пулевого прострела, а любителей пострелять в неведомое летающее над тобой, как оказалось, катается по дорогам ЛНР предостаточно. Воздушный же змей такие попытки сбить его более-менее выдерживает и способен пережить не один и не два пулевых прострела.

Я уже почти четыре месяца прошу через посредников у Министерства обороны два комплекта полноценных бензиновых БПЛА «Орлан», которые, по причине своей бензиновости, могут висеть в воздухе многие-многие часы, и машину управления к ним. Никакая фото-видео нагрузка, а она, особенно ночная или с ЛЦУ для «Краснополей», — самое ценное в этом аппарате, нам не нужна. Просто два пустых летающих самолета с управлением и телеметрией, в которые связисты сами поставят радиостанции-ретрансляторы. Два самолета, которые не должны передавать никакой картинки — оператор просто должен получать телеметрию с борта и вводить программу дальнейшего полета. И мы получим куда большую реальную управляемую маневренность наших частей в масштабах всего ЛНРовского фланга донбасского фронта. Один аппарат — в воздухе, другой — готовится-заправляется, потом они меняются. Хотелось бы иметь еще запасные самолеты, но пока — хотя бы так. Хочу два «Орлана» без полезной нагрузки и машину управления к ним. В службу связи 2 АК НМ ЛНР».

5. Нехватка запасных частей и батарей для электроприборов ВС РФ

«Количество боеготовых радиостанций в войсках определяется не тем, сколько есть в наличии исправных станций, а, в первую очередь, тем, сколько есть пригодных к эксплуатации батарей, какова их емкость и сколько есть для них зарядных устройств».

Комментарий: Морозов отмечает острый дефицит никель-кадмиевых и никель-металгидридных аккумуляторов с ограниченным сроком хранения для всех типов российских радиостанций и тепловизионных прицелов, что ограничивает применение цифровых радиостанций и вынуждает применять дешевые и распространенные коммерческие радиостанции.

6. Закупки цифровых радиостанций и ретрансляторов «Моторола» в ЧВК «Вагнер» и в 4-й бригаде 2-го корпуса ВС РФ

«И крутость ЧВК «Вагнера» на фоне ВС РФ объясняется только и исключительно этим же моментом. При отсутствии возможности вести операции на окружение вы начинаете ломиться в эшелонированную оборону. И тут внезапно оказывается, что «Вагнера» купили себе цифровых «Моторол» и ретрансляторы. Поэтому в локальных штурмовых операциях они на голову выше ВС РФ, которым, при их огневой мощи, управляйся она так, как должна была управляться на красивой нарисованной почти десять лет назад схеме, отработка «штурмовых навыков» понадобилась бы чисто из соображений общего развития. Но увы, она не управляется. И с прорывами и операциями на окружение у нас проблемы. Поэтому на безрыбье и «Вагнер» — армия.

«Призрак» стал первым батальоном русской армии, в котором были одновременно и цифровая связь DMR-стандарта на «Моторолах», и малозаметная радиосеть производства «Радиотехники», накрывавшая всю зону действия батальона, а, за исключением «Призрака», на всей броне в ЛНР стоят старые советские радиостанции Р-123 и Р-173. Но и первое, и второе есть и в ДНР, и в ВС РФ, а у нас еще работает общее оперативное управление войсками в закрытом от прослушки противником режиме, а часто — и в режиме, когда сам факт работы радиостанций противником не фиксируется».

Комментарий: поставки американских радиостанций «Моторола» в РФ осуществляются в значительных количествах даже сейчас, источник неизвестен.

7. Провал импортозамещения при производстве радиостанций компаний «Ангстрем» и переход на комплектующие из Китая компанией «Радиотехника»

«Ангстрем» пытается в очередной раз переделать «Азарты», в которых было порядка 25 санкционных компонентов, из которых штук 5 сейчас не достать вообще никак, то есть возможности производства новых раций крайне ограничены, а недосуженная и недоубитая высокопоставленными рейдерами «Радиотехника», которая не могла все это время нормально расширять производство, завалена военными заказами на несколько месяцев вперед.

Оказалось, что изготовление в Китае плат для военных радиостанций, продаваемых нашим военным, может быть дешевле того, чем занимались люди, укравшие не только миллиарды на сделанных большей частью в Китае «Азартах».

«Радиотехника» просто перенесла, так сказать, рабочие места значимой части персонала, занимавшегося НИОКРами, в ЛНР. Зрелище верстака, занимающего весь периметр стен в мастерской, который я увидел этой весной в Луганске, до сих пор терзает мне сердце».

Комментарии: Очевидно, что россияне вынуждены переводить свою радиосвязь на китайские комплектующие, и производство военной связи будет в ближайшие годы полностью построено на поставках из Китая. Интересно, что подразделение радиосвязи расположено в Луганске.

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