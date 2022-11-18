Спасение для диктатора: куда после проигрыша в войне сможет бежать Путин? 6 18.11.2022, 18:18

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В мире не так много таких мест.

Вторжением в Украину российский президент Владимир Путин сделал себя и своих приспешников уязвимыми для преследования за военные преступления и они это знают. Речи, пресс-конференции и выступления в СМИ в России пестрят скрытым страхом оказаться перед «трибуналом», как это сделал бывший лидер Югославии Слободан Милошевич.

Поскольку военные усилия Кремля слабеют перед контратаками Украины, шансы на победу падают, а риск смены режима растет, Путин и его друзья рассматривают свои стратегии выхода. Как пишет zn.ua, POLITICO пообщался с Кристин Ван ден Вингарт, бывшим судьей Международного уголовного суда (МКС) в Гааге, которая с коллегами расследует российские преступления в Украине и является специальным советником прокурора МКС Карима Хана. Она сказала, что причастности к зверствам только в Буче, вероятно, будет достаточно для пожизненного заключения, если МКС поймает виновных.

Мечта Путина состоит в том, чтобы его преемник в Москве просто заключил с ним соглашение и разрешил жить в своем дворце или хотя бы на уютной даче, как он дал неприкосновенность Борису Ельцину и его семье после своего прихода к власти.

Проблема возникнет, если для Путина в России дела станут ужасающими, а его обвинят в десятках тысяч смертей в Украине. Куда он уйдет, чтобы не предстать перед правосудием?

Китай

Плюсы : Путин назвал Си Цзиньпина своим «близким» другом. А президент Китая назвал своего российского коллегу «лучшим и упорным другом». Они настолько близки, что даже собрались на вечеринку с мороженым по случаю 66 дня рождения Си. Си недавно получил свой третий срок в должности китайского лидера и, по сути, закрепил свое пожизненное президентство, так что Путину вряд ли придется иметь дело с кем-то, кроме него.

Минусы : китайско-российские отношения описываются как скорее стратегические, чем действительно теплые, и Пекин, возможно, не захочет рисковать своей торговлей с Западом, предоставляя убежище обвиняемому в войне.

Сирия

Плюсы : президент Сирии Башар аль-Асад обратился за помощью к Путину, чтобы подавить начавшееся в 2015 году восстание, так что такое небольшое изгнание для двух самых популярных военных преступников? В интернете уже ходят слухи, что Путин готовится перевести свое окружение в Алеппо, если он проиграет войну.

Минусы : Путину, вероятно, придется пересекать воздушное пространство Турции, страны НАТО, чтобы попасть в Сирию. А без российской поддержки и наемников ЧВК «Вагнера», которые помогали бы поддерживать Асада, Сирия может оказаться опасной для Путина. Кроме того, это не совсем «место тоски по изнуренному диктатору», по мнению немецкого эксперта по международному праву Герда Ганкеля, автора книги о том, как отдать Путина под суд. Ганкель добавил, что Сирия напоминает «большие тюрьмы с уровнем жизни, не поражающим даже для финансовой элиты».

Иран

Плюсы : поскольку ядерное соглашение с Ираном, улучшившее отношения с Западом, почти мертвое, Тегеран мало что потеряет от приема Путина. Санкции, наложенные на Россию и Иран, укрепили их отношения и Тегеран стал излюбленным беспилотником для России. А учитывая, что Путин избегает алкоголя, публичный запрет на выпивку его, вероятно, не смутит.

Минусы : массовые протесты против авторитарных режимов у власти означают, что дни режима могут считаться. Друзья аятоллы могут быть непопулярны в ближайшие месяцы и годы. Путин не хотел бы постигнуть такую же участь, как российский дипломат и поэт 19-го века Александр Грибоедов, застреленный в Тегеране, а затем обезглавленный.

Северная Корея

Плюсы Северной Кореей руководит молодой «верховный лидер» и нет никаких признаков того, что в ближайшее время потеряет власть. В то время как большая часть нации живет в бедности, Кими ведут роскошный образ жизни: охота на тюленей и суперяхты. Несмотря на то, что Пхеньян не является приютом, там может быть прибыльная кинокарьера. Путин мог бы повторить судьбу Джеймса Джозефа Дреснока – американского солдата, бежавшего на сторону Северной Кореи в 1962 году, прежде чем сняться в многочисленных пропагандистских фильмах. Путин мог бы сделать усы и сыграть Сталина в фильме о войне.

Минусы : Пхеньян более удивителен, чем Голливуд: строгие правила, регулирующие повседневную жизнь, означают, что государство контролирует все от одежды людей до их причесок и использования сленга. Также всегда существует риск, что бряцание ядерным оружием Ким Чен Ина закончится плачем.

Объединенные Арабские Эмираты

Плюсы : Путин пошел бы по протертому пути, если бы он искал убежища в ОАЭ. Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал в страну после захвата Талибаном в прошлом году и провел несколько месяцев в пятизвездочной гостинице. Бывший король Испании Хуан Карлос провел в стране два года после обвинения в коррупции. Кроме того, ОАЭ назвали российские авиаудары в Сирии атаками на «общего врага».

Минусы : его враги сочли бы это достаточно легким местом для проведения удара. «ОАЭ – хороший вариант, но, вероятно, недостаточно мощный, чтобы обеспечить безопасность Путина, – сказал Ханкель. – Запад гораздо больше зависит от соседней Саудовской Аравии».

Саудовская Аравия

Плюсы : отношения наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана с путинской Россией улучшились в течение последнего года и связи углубились, несмотря на вторжение в Украину. Две нефтяные супердержавы координируют свою энергетическую политику и разделяют общие ценности по управлению своими странами и отношение к журналистам, не соблюдающим линию режима.

Ганкель утверждал, что Саудовская Аравия была бы лучшим вариантом для Путина, если ему понадобится покинуть Россию, назвав ее «страной без морали в вопросах прав человека», которая «имеет опыт предоставления убежища массовым убийцам». Саудовская Аравия предоставила убежище свергнутому угандийскому диктатору Иди Амину и выплатила ему щедрую субсидию, что позволило ему жить роскошной жизнью в течение двух десятилетий в Джидде.

Минусы : когда наступает давление, США могут требовать услуг от Эр-Рияда. Кроме того, в Сирии Путин принял сторону режима Асада, который также поддерживается Ираном – заклятым врагом Саудовской Аравии. Саудовцы в ответ усилили поддержку повстанцев. Поэтому здесь может возникнуть определенное напряжение.

Коуч-серфинг в турецком особняке Шредера

Плюсы : Турция не является членом Международного уголовного суда, поэтому здесь нет риска экстрадиции. Поскольку президент Реджеп Тайип Эрдоган выступает посредником в переговорах между Москвой и Киевом, вполне возможно, что Путин может заключить соглашение, включающее амнистию в его стране. Выбор Турции имеет еще одно преимущество: бывший канцлер Германии Герхард Шредер, недавно член правления российской нефтяной компании «Роснефть» и газового гиганта «Газпром», является одним из ближайших друзей Путина и купил особняк для отдыха в Турции. Наверное, у Шредера есть место на диване для старого друга?

Минусы : в этом плане есть явная проблема: «Вы не можете получить амнистию за военные преступления, преступления против человечности», – сказала Ван ден Вингарт. Она указала на прецедент по делу бывшего либерийского президента Чарльза Тейлора, которого амнистировали в Нигерии. Когда был создан спецтрибунал для расследования роли Тейлора в военных преступлениях и преступлениях против человечности, его амнистию отменили и приговорили к 50 годам заключения.

Свободная комната Меркель в Берлин-Митте

Плюсы: Берлин уже давно является магнитом для российской диаспоры. Хотя берлинский рынок недвижимости, как известно, напряжен, Путин мог бы подумать о том, чтобы позвонить по телефону другому бывшему канцлеру Германии – Ангела Меркель могла бы найти место для старого друга в своей скромной квартире. Хотя Меркель не может конкурировать со Шрёдером в дружбе, она всегда поддерживала энергетическую политику и трубопроводы Путина.

Минусы: Германия (вместе с Францией, Польшей и другими) начала собственное расследование военных преступлений и преступлений против человечества в Украине с целью привлечения виновных в собственные суды по механизму универсальной юрисдикции. Кроме того, Меркель известна своим бережливым образом жизни, который может быть немалым шагом ниже его золотого дворца.

Венгрия

Плюсы : В ЕС Венгрия, по всей вероятности, является лучшим выбором для Путина. Премьер-министр Виктор Орбан был противником блока, когда речь шла о введении санкций против России за войну против Украины, отказался отправить Киеву военную помощь и подписал газовое соглашение с Кремлем после вторжения.

Минусы : побег в ЕС был бы плохой идеей для Путина даже если Венгрия является одним из более дружеских мест. Несмотря на отступление Будапешта от верховенства права, страна подписала МКС и участвует в системе европейских ордеров на арест.

Марсианская колония Маска

Плюсы : «Главный дурак» Илон Маск, похоже, думает, что у него есть «мирный план», чтобы прекратить войну России против Украины. Возможно, основатель SpaceX мог бы уложиться в свои деньги и приютить Путина в своей колонии на Марсе, далеко за пределами юрисдикции ICC.

Минусы : места на ракетах SpaceX недешевы, и все знают, что Маск ничего не дает бесплатно. Поэтому Путину придется глубоко копаться в подушках дивана, чтобы заплатить за билет. Сообщается, что только добраться до Международной космической станции стоит 55 млн. долларов – это не проблема, когда ты фактически диктатор одного из крупнейших мировых экспортеров ресурсов; сложнее, когда кто-то другой контролирует эти деньги.

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