В Беларуси задержали ксендза Виталия Чеботара
- 18.11.2022, 18:29
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Это очередная атака на священников Могилева.
Силовики задержали 17 ноября католического священника из Могилева Виталия Чеботара, пишет телеграм-канал «Хрысціянская візія».
Отец Виталий Чеботар принадлежит к ордену кларетинов и работает в Могилеве с 2007 года. В декабре 2018 года епископ Александр Яшевский назначил его вице-деканом Могилевского деканата. Виталий Чеботар является викарием костела святого Антония Падуанского.
Напомним, в апреле этого года уже задерживали могилевского декана ксендза Андрея Кевлича. В тот раз священник получил 20 базовых величин (620 рублей) штрафа за распространение «экстремистских материалов».