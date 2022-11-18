В Беларуси задержали ксендза Виталия Чеботара 18.11.2022, 18:29

1,196

Это очередная атака на священников Могилева.

Силовики задержали 17 ноября католического священника из Могилева Виталия Чеботара, пишет телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Отец Виталий Чеботар принадлежит к ордену кларетинов и работает в Могилеве с 2007 года. В декабре 2018 года епископ Александр Яшевский назначил его вице-деканом Могилевского деканата. Виталий Чеботар является викарием костела святого Антония Падуанского.

Напомним, в апреле этого года уже задерживали могилевского декана ксендза Андрея Кевлича. В тот раз священник получил 20 базовых величин (620 рублей) штрафа за распространение «экстремистских материалов».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».