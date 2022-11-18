Пять простых советов по уходу за авто зимой 18.11.2022, 18:43

Эксперты поделились, как бороться с примерзанием дверей.

Как часто мыть машину зимой?

Соль, которая в городах и на основных загородных трассах помогает бороться с гололедом, попадает на кузов, откуда ее желательно смывать, пишет autocentre.ua.

Но есть один нюанс – коррозионные процессы на металле замирают при температуре ниже минус 7-10º С. Поэтому если температура падает ниже этих значений, соль с кузова можно не смывать, отложив мойку до более теплой погоды. В целом конечно же, каждая мойка в морозные дни – в определенной мере стресс для лакокрасочного покрытия, поскольку разница температур замерзшего кузова и воды достаточно велика.

Можно ли уберечь лакокрасочное покрытие от негативных факторов зимы?

Соль, песок, обломки льда и комья жесткого снега несомненно старят покрытие кузова – оно теряет глянец, в ускоренном темпе покрывается сетью микроцарапин, и в конце концов становится более уязвимым для коррозии. Зимними щетками для уборки снега необходимо пользоваться аккуратно, т.к. их щетина обычно довольно жесткая, и также может поцарапать кузов машины. Уберечь лак и краску от таких последствий поможет защитный полироль, который рекомендуется наносить в начале зимнего сезона. Не следует путать защитный полироль длительного действия (он же воск, он же твердый воск) с «одноразовыми» составами (так называемым горячим воском), которыми обдают автомобиль на мойке для лучшего леска и быстрого высыхания. Защитные полироли как правило имеют пастообразную консистенцию и предназначены в первую очередь для защиты.

Как бороться с примерзанием дверей в морозную погоду?

Во-первых, держите уплотнители дверей и багажника сухими – вытирайте их после мойки, не паркуйтесь у зданий, где с крыши капает талая вода. Во-вторых, желательно использовать смазку для уплотнителей – например, универсальный силиконовый спрей. Нанесенный на резину, он не даст ей примерзнуть к кузову, даже если в место контакта двух материалов попадет влага.

Как очищать стекла и кузов ото льда?

Кузов принудительно очищать ото льда не нужно, лучше дождаться, пока это произойдет естественным путем. Также не стоит сдирать лед с лобового стекла, оставленных скребком микроцарапин со временем станет столько, что они будут создавать блики, особенно мешающие в ночное время. Если есть время, подождите, пока отопитель салона прогреет стекла настолько, что лед на них расплавится сам. Если же времени ждать нет, рекомендуется применить препарат – размораживатель стекол. С его помощью лед будет удален быстро и без вреда для уплотнителей и резины дворников.

Замерзшие замки – кнопки и личинки – не пытайтесь одолеть силой или отогреть зажигалкой, зачастую это приводит к повреждению деталей. Лучше снова-таки обратиться к помощи химии – размораживателю замков или вышеупомянутому средству для стекол. Предупредить замерзание замка можно также специальным маслом. Этот состав заблаговременно вбрызгивается в замочную скважину, найти его можно в магазинах, торгующих автохимией.

За какими узлами нужно следить зимой в первую очередь?

Система охлаждения чаще других отказывает в морозную пору. Именно ее компоненты испытывают наиболее значительные температурные перепады, а отсюда – «обострение» скрытых до поры неполадок: развитие усталостных трещин патрубков, неплотностей соединений. Поэтому, если машина уже неновая, желательно регулярно осматривать двигатель на предмет выявления запотеваний и явных утечек охлаждающей жидкости. Важным индикатором состояния системы служит уровень антифриза – постоянно контролируя его, можно составить представление об отсутствии или наличии проблем.

Сам антифриз, к слову, должен быть свежим и высокого качества. Правильная охлаждающая жидкость продлевает ресурс деталей и снижает вероятность отказа двигателя в суровый зимний сезон.

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