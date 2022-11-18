Лукашенко снял с должности командующего ВВС и войсками ПВО 2 18.11.2022, 18:51

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Игорь Голуб

Игорь Голуб - уроженец украинского Чернигова.

Генерал-майор Игорь Голуб освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси. Соответствующий указ № 408 подписал 18 ноября Лукашенко, пишет zerkalo.io.

Игорь Голуб уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Игорь Голуб родился 19 ноября 1967 года в Чернигове, сообщает Минобороны. После окончания в 1988 году Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков военную службу проходил на должностях летчика 979-го истребительного авиационного полка 95-й истребительной авиационной дивизии 26-й воздушной армии, летчика, старшего летчика 378-го отдельного штурмового авиационного полка 26-й ВА, командира звена, заместителя командира, командира авиационной эскадрильи 378-го ошап (378-й авиационной базы), 206-й авиационной базы (206-й штурмовой авиационной базы) ВВС Беларуси.

После окончания в 2005 году Военной академии Беларуси военную службу проходил на должностях заместителя командира 927-й истребительной авиационной базы Северо-западного оперативно-тактического командования ВВС и войск ПВО, командира 206-й штурмовой авиационной базы ВВС и войск ПВО. 17.08.2010 года назначен на должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО — начальника авиации. В 2011 году закончил факультет Генерального штаба учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь».

C апреля 2013 — заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси.

Указом Лукашенко № 316 от 31 августа 2017 года был назначен командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси.

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