Карта боев в Украине на 18 ноября: данные британской разведки 18.11.2022, 19:00

1,564

Идет уже 268-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Российские войска пытаются атаковать позиции Вооруженных сил Украины на восточном фронте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Так, согласно данным британской разведки, российские войска пытаются наступать на трех направлениях в Луганской и Донецкой областях. Их атаки проходят в районе Кременной, Сватово и Бахмута.

Ранее сообщалось, что ВСУ создали новый участок наступления в Луганской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».