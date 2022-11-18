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Карта боев в Украине на 18 ноября: данные британской разведки

  • 18.11.2022, 19:00
  • 1,564
Карта боев в Украине на 18 ноября: данные британской разведки

Идет уже 268-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Российские войска пытаются атаковать позиции Вооруженных сил Украины на восточном фронте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Так, согласно данным британской разведки, российские войска пытаются наступать на трех направлениях в Луганской и Донецкой областях. Их атаки проходят в районе Кременной, Сватово и Бахмута.

Ранее сообщалось, что ВСУ создали новый участок наступления в Луганской области.

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