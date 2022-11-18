В больнице Витебска дорогой рентгеновский аппарат год не обслуживал пациентов по удивительной причине 1 18.11.2022, 19:09

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иллюстрационное фото

Качество медобслуживания в регионах шокирует.

Комитет Госконтроля рассказал о результатах проверки медицинских учреждений Витебска. Сотрудники ведомства выявили факты простоя дорогостоящего медоборудования. Например, более года в витебской больнице не использовался рентгеновский аппарат. Причина — затянувшийся ремонт помещения, где его следовало установить.

В другом учреждении здравоохранения установлены факты бесконтрольного списания лекарственных средств — без подтверждения их выдачи пациентам учетными документами.

Кроме того претензии у КГК вызвала организация питания пациентов — установлены значительные излишки, просроченные продукты.

Также в ряде медучреждений не обеспечивалось восстановление расходов бюджета, произведенных при оказании платных медицинских услуг.

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