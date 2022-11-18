Лаврова не пустили в Польшу на заседание ОБСЕ

Лаврова не пустили в Польшу на заседание ОБСЕ7
- 18.11.2022, 19:13
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РФ отреагировала «гневным письмом».
Министру иностранных дел России Сергею Лаврову запретили въезд в Польшу на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Россия ответила на это решение гневным письмом в адрес Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает «Униан» со ссылкой на корреспондента «Радио Свобода» Рикардo Йозвякa.
- Варшава решила запретить въезд министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Польшу на министерскую встречу ОБСЕ в Лодзе 1-2 декабря. Россия ответила гневным письмом в адрес ОБСЕ, - сообщил Йозвяк.