Лаврова не пустили в Польшу на заседание ОБСЕ 7 18.11.2022, 19:13

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Сергей Лавров

РФ отреагировала «гневным письмом».

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову запретили въезд в Польшу на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Россия ответила на это решение гневным письмом в адрес Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает «Униан» со ссылкой на корреспондента «Радио Свобода» Рикардo Йозвякa.

- Варшава решила запретить въезд министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Польшу на министерскую встречу ОБСЕ в Лодзе 1-2 декабря. Россия ответила гневным письмом в адрес ОБСЕ, - сообщил Йозвяк.

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