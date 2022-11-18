Политзаключенную пенсионерку из Миор приговорили к двум годам колонии 18.11.2022, 19:17

Эмма Степуленок

69-летнюю Эмму Степуленок взяли под стражу в зале суда.

В суде Миорского района 17 ноября был оглашен приговор 69-летней бывшей учительнице белорусского языка и литературы из Миор Эмме Степуленок. Пенсионерку держали за решеткой почти год, но в середине сентября женщине изменили меру пресечения и перевели на домашний арест, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Эмму Антоновну обвинили по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 368 («Оскорбление Лукашенко») и ст. 369 («Оскорбление представителя власти»). Судья Ирина Яскевич назначила политзаключенной два года лишения свободы в условиях общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда. В заключении ей осталось отбыть примерно 4 месяца.

Эмму Степуленок задержали 29 сентября 2021 года в рамках уголовного дела, возбужденного за комментарии в интернете после гибели сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и it-специалиста Андрея Зельцера. Первые два месяца женщина находилась в жодинской тюрьме № 8, а затем была переведена в витебский СИЗО-2. В середине сентября ей изменили меру пресечения и перевели на домашний арест. 7 ноября Эмма Антоновна отметила 69-летие дома.

Судебный процесс над Степуленок начался 10 ноября в суде Миорского района. Дело пенсионерки рассматривала судья Ирина Яскевич.

Сначала сообщалось, что политзаключенную обвиняют по статьям 369 и 130 Уголовного кодекса, но в итоге ее судили за «оскорбление Лукашенко» (ст. 368 Уголовного кодекса) и «представителя власти» (ст. 369 Уголовного кодекса).

По информации правозащитников, в первый день суда женщине стало плохо — у нее поднялось давление. Поэтому Эмме Антоновне вызывали скорую помощь.

17 ноября судья Ирина Яскевич признала Степуленок «виновной» по статьям 369 и 368 Уголовного кодекса и осудила ее к двум годам лишения свободы в условиях общего режима. Наручники на политзаключенную надели в зале суда. В заключении ей осталось отбыть примерно 4 месяца.

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