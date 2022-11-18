Белорусы получили октябрьские жировки: как изменились суммы в платежах за год 18.11.2022, 19:29

Сравнили жировки.

Жители Слуцка уже получили жировки на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь. «Кур’ер» взял извещение за такой же месяц 2021 года и сравнил, как изменились тарифы.

Больше всего подорожал тариф на освещение подъездов — на 63%.

На втором месте оказалась оплата за уборку подъездов (вспомогательных помещении). Тут тариф увеличился на 50,2%.

Третье место в жировке заняла канализация, у которой тариф вырос на 15,2%.

А вот тарифы на отопление и подогрев воды за год не изменились.

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