Белорусы получили октябрьские жировки: как изменились суммы в платежах за год
- 18.11.2022, 19:29
Сравнили жировки.
Жители Слуцка уже получили жировки на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь. «Кур’ер» взял извещение за такой же месяц 2021 года и сравнил, как изменились тарифы.
Больше всего подорожал тариф на освещение подъездов — на 63%.
На втором месте оказалась оплата за уборку подъездов (вспомогательных помещении). Тут тариф увеличился на 50,2%.
Третье место в жировке заняла канализация, у которой тариф вырос на 15,2%.
А вот тарифы на отопление и подогрев воды за год не изменились.