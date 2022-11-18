Топ-5 увлекательных фильмов для вечернего просмотра 18.11.2022, 19:37

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Кадр из фильма «Форсаж 9: Неудержимая сага» / скриншот

В каждом из них сыграл знаменитый Вин Дизель.

«Униан» собрал лучшие фильмы с участием голливудского актера Вина Дизеля, которые стоит посмотреть.

«Форсаж»

Фильм «Форсаж» - это была первая глобальная работа Вина Дизеля. Именно она в 2001 году сделала его настоящей звездой голливудского кино. В этом фильме Вин сыграл роль Доминика Торетто, главаря банды уличных гонщиков, занимающихся мелким разбоем. Кроме того, ради этой роли Дизелю пришлось записаться на курсы каскадеров.

«Три икса»

В этом фильме Вин Дизель исполнил роль Ксандера Кейджа - экстремального супергероя, слегка похожего на Джеймса Бонда. Интересно, что изначально ему хотели найти замену, так как он запросил слишком высокий гонорар, но режиссер настоял, чтобы именно он играл в «Трех иксах».

«Лысый нянька: Спецзадание»

Роль в этом фильме стала неожиданностью для Вина, ведь ему пришлось сниматься в драматической комедии, а не в привычном для него боевике. Актёр исполнил роль Шэйна Вулфа - бывшего морского пехотинца, охранявшего работающего на правительство учёного и пятерых его детей.

«Стражи галактики»

В «Стражах галактики» Вин Дизель сыграл роль древообразного гуманоида Грута.

«Черная дыра»

По незамысловатому сюжету фильма, группа космических путешественников в результате аварии попала на неизвестную планету, где обитали злобные чудовища, выползавшие на поверхность по ночам. В этом фильме Вин Дизель сумел достойно сыграть уголовника Ричарда Риддика, умевшего видеть в темноте и ставшего единственной надеждой на спасение выживших людей.

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