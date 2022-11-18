Истории политзаключенных Ольги Анищук и Дарьи Лосик 18.11.2022, 20:02

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Дарья Лосик

Они отважно боролись за свободу своих супругов и сами оказались за решеткой.

Жена осужденного к 15 годам колонии политзаключенного журналиста «Радыё Свабода» Игоря Лосика Дарья уже месяц содержится под стражей. Ее задержали за интервью про мужа весной 2022 года и теперь, по предварительной информации, обвиняют в «содействии экстремистской деятельности». Ольгу, жену политзаключенного Артема Анищука, который раньше подвергался пыткам в могилевской колонии и был осужден по двум уголовном делам, задержали 4 ноября и поместили на Окрестина — ее арестовали за пересланные с «экстремистских» телеграм-каналов сообщения на 24 дня. Эти две женщины отважно боролись за свободу своих мужей. «Весна» рассказывает истории Ольги Анищук и Дарьи Лосик.

Задерживается второй раз

Минчанина Артема Анищука осудили еще с четырьмя минчанами 3 февраля 2021 года к двум годам колонии за «повреждение машины» сотрудника ДИН Александра Гейца. Его отправили отбывать срок в могилевскую колонию № 15, где он подвергался пыткам и избиениям. Там на него оказывалось давление и заводили уголовное дело по ст. 411 УК («злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»). Чтобы остановить насилие и давление, ему пришлось проглотить металлические предметы. Это вызвало большой общественный резонанс — Артема перевели в бобруйскую колонию. По фактам публикаций в СМИ в отношении Ольги проводилась проверка по статье «за клевету» на начальника колонии № 15 Алексея Лазаренко.

Артем должен был выйти на свободу в конце июня, отбыв полностью срок в два года, но его снова задержали и осудили по новому уголовному делу по ст. 369 УК за «оскорбление милиционера» в закрытом телеграм-чате, оставленное еще до задержания. Артему осталось еще около года заключения. Свой срок он продолжает отбывать в бобруйской колонии.

Ранее Ольгу уже задерживали — 28 декабря прошлого года ее отпустили после допроса. Теперь Ольгу задержали 4 ноября и провели у нее дома обыск. Затем ей назначили 10 суток ареста по ст. 19.11 КоАП («распространение экстремистских материалов») за репост. Но 14 ноября она не вышла на свободу после «суток» — ее перезадержали по новому протоколу. Провластные телеграм-каналы пишут, что Анищук — «кандидат провести Новый Год в ИВС, так как зафиксированы десятки репостов». Также Ольга, как считают силовики, «нагнетала вбросами и фейками ситуацию вокруг пенитенциарной системы, забрасывала госорганы надуманными жалобами».

16 ноября в суде Заводского района Минска судья Елена Капцевич назначила Ольге 14 суток ареста.

«Если узнает про поддержку мужа, то ей будет легче переносить это испытание»

- Ольга — человек с большим сердцем и искренней душой. Она очень любит Артема и поэтому естественно, что делала все возможное для его освобождения. Ольга очень волновалась за Артема, а он — за нее. Просил всегда через письма передать ей приветы и очень радовался пустым милым открыткам, которые мог бы отправить своей жене.

К сожалению, сейчас нельзя поддержать Ольгу лично, так как на Окрестина уже второй год не принимают передачи и не передают письма, девушка там находится даже без личных средств гигиены и сменной одежды. Но можно поддержать Артема телеграммами и письмами с теплыми словами. Ольга всегда говорила, что она чувствует мужа даже на расстояния. Если она узнает о поддержке мужа, то ей будет легче переносить это испытание, — рассказывает знакомая семьи Диана.

Адрес для поддержки Артема:

ИК № 2, 213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1, Артем Игоревич Анищук

Задержана по уголовной статье, голодала в знак солидарности с мужем

Игоря Лосика задержали 25 июня 2020 года — еще перед «выборами» и массовыми протестами в Беларуси. С женой Дарьей он познакомился в 2009 году — через переписку во «ВКонтакте». Поженились еще студентами. В семье растет маленькая дочка Паулина.

Когда в декабре 2020 года Игорю Лосику предъявили новое обвинение по п. 13 ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса — «подготовка к участию в массовых беспорядках», то в знак протеста политзаключенный объявил голодовку, которую продержал 42 дня. Дарья в знак солидарности с мужем также объявила голодовку.

14 декабря 2021 года Игоря Лосика осудили к 15 годам колонии в условиях усиленного режима. В июне 2022 года Игорь был этапирован в новополоцкую колонию № 1. В скором времени КГБ внес Игоря в список лиц, «причастных к террористической деятельности». На имущество семьи Лосик (в том числе на пианино, бытовую технику и мебель) в июле 2022 года был наложен арест.

Жену политзаключенного Игоря Лосика Дарью задержали утром 18 октября. Силовики пришли домой к Лосикам в 8 утра, сама Дарья с четырехлетней дочерью Паулиной еще спала. По сведениям провластных телеграм-каналов, Дарью Лосик обвиняют в «содействии экстремистской деятельности». Какая статья инкриминируется жене политзаключенного, официально не сообщается.

28 ноября будет 13 лет со дня первого свидания Лосиков, а 30 ноября Дарье исполнится 31 год. Она не может переписываться со своим мужем, поскольку в Беларуси запрещена переписка между учреждениями лишения свободы. Дома супругов ждет их маленькая дочь.

- Не переживайте сильно за меня. Все осталось так же, просто я теперь с обратной стороны этого всего. Обняла! — написала Дарья 27 октября из СИЗО.

«Они светятся от счастья, когда говорят друг о друге»

Коллега Игоря Анастасия Пилюгина говорит, что Дарьей в борьбе за мужа управляла любовь:

- Дарья не могла бросить Игоря в беде. Она говорила, что только она сможет лучше всех помочь ему в заключении, поэтому и боролась за Игоря до последнего. Лосики почти 13 лет вместе, очень близки, у них есть действительно большая любовь. Мне кажется, Даша и Игорь даже чувствуют друг друга психологически на расстоянии. К тому же у них есть маленькая Паулинка, у которой забрали маму и папу. И Дарья до последнего хотела вернуть папу их долгожданной и любимой девочке.

По словам Насты, именно любовь и поражала ее в Дарье:

- Даша с Игорем так любят друг друга. По ним даже видно, как они светятся от счастья, когда думают или говорят друг про друга. Даша еще очень мужественная и ответственная жена. Когда она была на свободе, то не боялась никого, ведь палачи забрали Игоря. Плюс ее умению мобилизоваться при необходимости можно поучиться. А еще Даша классно водит машину. Она рулит. Во всем.

Поддержите политзаключенных супругов!

Дарью можно поддержать письмами, посылками, денежными переводами:

СИЗО-7, 224030, г. Брест, ул. Советских пограничников, 37, Лосик Дарья Александровна.

Игоря можно поддержать телеграммами и письмами:

ИК № 1, 211440, г. Новополоцк, ул. Техническая, 8, Лосик Игорь Александрович.

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