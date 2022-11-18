Рефат Чубаров: Крым вернется в Украину быстрее, чем думают многие 18.11.2022, 20:14

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Рефат Чубаров

Фото: НВ

Среди коллаборантов на полуострове замечены панические настроения - они увидели, что произошло в Херсоне.

После возвращения Херсона активизировался вопрос об освобождении от российских оккупантов и Крымского полуострова. Среди коллаборантов замечены панические настроения, а вот местное население ждет Вооруженные силы Украины.

Как Украине помогают турецкие партнеры? И когда удастся освободить Крым? На эти вопросы «Апострофу» ответил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

- Давайте смоделируем ситуацию по Крыму. Как вы считаете, зачем нужен демилитаризованный Крым, без флота, еще и в неопределенном статусе?

- Мы не знаем, принадлежит ли российской стороне авторство подобного моделирования будущего Крыма. Я не считаю, что россияне видят Крым именно демилитаризованным. Они оккупировали Крым отнюдь не для спасения мифических россиян, а для создания определенного плацдарма, с которого можно ставить ультиматумы по всему миру.

Поэтому предложения по демилитаризации Крыма могут поступать от других сторон, которые, возможно, пытаются таким образом затянуть Pоссию в переговоры. Мы считаем, что даже допущение вероятности ставить Крым на торги уже является унижением и цинизмом.

Неделю тому назад мы с Мустафой Джемилевым в Турции общались с президентом Реджепом Эрдоганом и его помощниками. Мы обсуждали будущее Крыма, но только один единственный возможный вариант – восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины. Мы озвучивали эту позицию, чтобы турецкая сторона во время международных переговоров исходила из позиции интересов украинского государства.

Также у меня был разговор с главой парламента Турции Мустафой Шентопом о роли турецких парламентариев на международных площадках в разрезе поддержки территориальной целостности Украины. Мы также говорили, что могут быть разные попытки дестабилизации со стороны Pоссии. Мы отмечали важность безопасности в Азово-Черноморском пространстве. Также говорили, что сохранение российской позиции по Крыму является опасным и рисковым для всего мира.

– Мы видим, что Pоссия сделала с Херсоном. Оккупанты отступали, уничтожая всю критическую инфраструктуру. Как вы считаете, что оккупанты успели уничтожить в Крыму за 8 лет?

– Вы подняли очень болезненный вопрос. Речь не только об окружающей среде, сохранении экологии, природных ландшафтов. Есть важный вопрос дальнейшей судьбы коренного народа Крыма. Есть всего 300 тысяч человек, и это весь наш народ, выживший в результате катастроф и геноцидов XX века.

За годы российской оккупации примерно 35 тысяч человек были вынуждены покинуть Крым. Поэтому дальнейшее влияние россии на крымский полуостров – это целенаправленное уничтожение крымско-татарского народа.

- Хочу вас подробно расспросить о турецком политическом лидерстве. Как Турция может повлиять на Pоссию?

- Я не являюсь большим знатоком глубинных механизмов турецкой политики. Но я считаю, что на ситуацию влияют отношения между Турцией и Соединенными Штатами. Они достаточно сложны, поэтому их недоразумение в отдельных аспектах может подталкивать Турцию к Pоссии. Но мы ожидаем от Турции последовательности с точки зрения оценки действий Pоссии, в частности, признание этого государства агрессором и спонсором терроризма. Ведь сегодня всем следует признать, что россия является центром международного терроризма.

Турецкие политики, как и политики в других странах, настроены на защиту интересов собственного государства. Интересы Турции совпадают с интересами Украины, потому что турки не поддерживают силовые методы изменения границ и целостности государств. Систематическая и последовательная поддержка территориальной целостности Украины, непризнание попыток аннексии Крыма - это стержень взаимоотношений Украины и Турции.

- Некоторые эксперты считают, что ВСУ освободят Мариуполь и Мелитополь до января, а в следующем году дойдут до Крыма. Как вы прокомментируете этот прогноз?

- Все мои официальные встречи в Турции на прошлой неделе начинались с тезисов, что россияне покинут Крым не позднее лета 2023 года. Некоторые воспринимали это спокойно, некоторые были удивлены. Конечно, мы вспоминали все победы ВСУ, а также монолитность и решительность общества. Затем мы объясняли необходимость увеличения помощи и объединение наших партнеров. Дальнейшее обеспечение Украины необходимым оружием в первую очередь со стороны стран-членов НАТО может гарантировать восстановление территориальной целостности Украины в 2023 году. Мы постоянно пытаемся объяснять нашим партнерам, что военная помощь Украине – это минимальный вклад в защиту мирового порядка.

- Существует гипотеза, что ВСУ освободят Крым гораздо быстрее, чем Донбасс. Что вы думаете по этому поводу? Известно ли вам что-нибудь о настроениях в Крыму?

– Я склоняюсь к версии, что Крым могут деоккупировать быстрее, чем Донбасс. Есть объективные факторы, которые могут этому способствовать. Болгария, Румыния, Турция – эти страны-члены НАТО имеют выход к Черному морю. Им важно обеспечить безопасные условия судоходства и другие вопросы безопасности. Например, чтобы россия не могла доставлять военные грузы в Сирию. Именно поэтому уже скоро Крым может стать свободным. Те коллаборанты - российские руководители Крыма - уже чувствуют опасность и паникуют.

Самое главное, что гауляйтеры начали сомневаться, будет ли Москва защищать территории, якобы принявшие в свой состав. Вот Херсон, с точки зрения коллаборанта, является территорией россии, но они бежали из Херсона. Оккупанты пытаются подбодрить крымское население, якобы ВСУ никогда не придут на полуостров. Но ясно, что там никто не верит подобным рассказам.

– Известно, что украинские артиллерийские позиции теперь расположены гораздо ближе к Крыму. К примеру, HIMARS с днепровского правобережья достает до «ворот» Крыма. Как вы это прокомментируете?

– Да, они будут доставать. Уже рассчитываются расстояния и часть северного Крыма может стать объектом для украинской артиллерии. После поставки Украине более мощного оружия, российские военные объекты, например в Балаклаве или Симферополе, станут уязвимыми. Они это понимают, поэтому уже выводят более новую и современную технику на территорию России. Я считаю, что россияне также будут перемещать военные корабли из Севастополя в Новороссийск.

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