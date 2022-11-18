«Четыре часа в очереди»: В Беларуси ажиотаж на шиномонтажах
- 18.11.2022, 20:20
Водители поехали «переобувать» авто одной волной.
Знаете какой сейчас самый главный специалист на автосервисе? Шиномонтажник! Сомнений в этом нет, глядя на очереди, которые образуются у шиномонтажей Гродно. Реальная история: автолюбитель стоял в очереди на смену шин 4 часа, в час ночи его переобули, а позади оставалось еще 15 машин. Думаете это рекорд? Нет! «АвтоГродно» собрало и другие истории читателей.
Водители Гродно поехали на шиномонтажи одновременно, одной волной. И началась она с понедельника, 14 ноября.
– На Понемуньской стояла 2 часа, – рассказала Юлия.
– Простояли в очереди 7 часов. Стали в 9:30, только сейчас заканчиваем, на часах 16:30, – написала Виктория, которая только сейчас отъезжает от шиномонтажа на улице Горького вблизи «ОМЫ». Девушка добавляет, что уже можно было бы съездить в Польшу.
– В сентябре купил 4 новых колеса и сразу обул на второй комплект дисков. Сейчас переобулся, – говорит читатель. К слову, таких ребят в Гродно достаточно много.
– Есть второй комплект, переобуваюсь дома, – говорит читатель.
– Вчера объездил пол города, везде очереди. В итоге заехал на Южный и уехал через полчаса, – говорит Вадим. Кстати, много кто говорил, на Южном не было очередей.
– Поезжу на общественном транспорте, ажиотаж спадет и спокойно переобуюсь, – делится лайфхаком читатель.
– Сегодня стояла с 12:00 до 15:00, по записи уже не брали, уже все занято, – говорит читатель, который провел в очереди 3 часа.
– Позвонил, записался, приехал и переобулся без проблем за 15 мин! Как можно 4 часа стоять в очереди на шиномонтаж? Вроде 21 век! – возмущается Александр.
– Записался онлайн за 2 дня, приехал без очереди, – рассказал Илья.
– Записалась в очередь заранее на 225.by, приехала вовремя и через полчаса уже была свободна, – рассказывает девушка.
– 3 часа стоял в очереди, занял в 9 утра, – говорит читатель.
– 3 часа в очереди, с утра, 12 ноября, – говорит Сергей.
– Заехал в Индуру на шиномонтаж две машины, всё быстро чётко, – улыбается Александр.
– В пятницу просто приехал на шиномонтаж и переобулся, во вторник простоял три часа в очереди, – говорит Александр.
– В прошлую субботу на Ольшанке за час переобулся, очередь была машин 15, но ребята молодцы, оперативно работают, – хвалит Виталий.
– Вчера утром приехал к 9 утра на Богуцкого, был уже 21. Переобули в 13 часов только, – рассказывает Андрей. Получается, он простоял в очереди 4 часа.
– А в РП на шиномонтаже рабочий день с 8 до 16 и работникам пофиг, есть очередь или нет, – говорит Анна. К слову, отметим, в РП зимняя резина не обязательна.
Кроме совета переобуваться до ажиотажа, из ответов гродненцев можно сделать вывод:
- При большой очереди лучше не стоять, а проехать по соседним шиномонтажам.
- Лучше заранее записываться, шиномонтажи начинают бронировать очереди по телефонам.