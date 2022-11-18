Над Киевом сбили необычную крылатую ракету россиян: что о ней известно 1 18.11.2022, 20:21

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Россияне безуспешно испытывают новые методы прорыва украинской ПВО.

Российская ракета Х-55 с имитатором ядерной боеголовки, сбитая над Киевом 17 ноября, не предназначалась непосредственно для удара, а могла быть использована как дополнительное средство для прорыва украинской противовоздушной обороны.

Об этом рассказал главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.

На вопрос, как можно объяснить запуск оккупантами такой ракеты, военный эксперт ответил:

- На мой взгляд, вопрос не в устрашении. Они запугивают и так, говорят о возможности использования тактического ядерного оружия уже достаточно давно. Имитатор – это массогабаритный макет ядерной боевой части. Это могло быть перенасыщение противовоздушной обороны – запустить чем больше ракет, тем лучше, с надеждой на то, что хотя бы некоторые из них прорвутся.

Катков также отметил, что такие ракеты Х-55 могут быть оснащены дополнительными средствами, например системами радиоэлектронной борьбы.

- То есть эта ракета летит вместе с другими, ставит помехи на радиолокационное наблюдение и обеспечивает прорыв обороны. Как мы видим, не получилось, потому что она была сбита.

По его словам, пока нет точной информации, сколько у россиян еще Х-55, поскольку такое оружие не подпадало ни под какие договоры с США о стратегическом вооружении.

- Это имитатор ядерной боевой части. Скорее всего, он использовался с целью не удара, а обеспечения за счет того, что она оснащена дополнительными системами прорыва противовоздушной обороны, — пояснил Катков.

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