Лукашисты хотят существенно повысить налоги для сдающих в аренду квартиры и гаражи 18.11.2022, 20:29

В Налоговый кодекс будут внесены изменения.

С 2023 года хотят поднять ставки подоходного налога для сдающих в аренду жилье, гаражи, машино-места. Повышение этих сборов предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс (документ есть в распоряжении журналистов). «Зеркало» изучило, как могут вырасти эти налоги.

Как могут поднять налог для сдающих в аренду жилье

В Минске подоходный налог за сдачу одной комнаты хотят с 2023 года повысить до 43,9 рубля. Сейчас он составляет 36,8 рубля. То есть повышение в таком случае может составить 19,3%.

Речь идет о физлицах, которые сдают жилье без регистрации ИП.

Для областных городов этот сбор могут увеличить до 41,2 рубля рубля (сейчас — 34,5 рубля). Возможный рост — на 19,4%.

Для 16 городов подоходный хотят повысить до 27 рублей. Это Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск. Сейчас налог в этих городах составляет 22,6 рубля.

Для других городов областного, районного подчинения и поселков городского типа налог могут поднять до 19,8 рубля (сейчас — 16,6 рубля), а во всех остальных населенных пунктах — до 14,2 рубля (сейчас — 11,9 рубля).

Как могут пересмотреть ставки за сдачу в аренду гаражей

В Минске налог за сдачу одного железобетонного или кирпичного гаража хотят поднять с 2023 года до 18,2 рубля (сейчас — 15,2 рубля), в областных центрах — до 15,6 рубля (сейчас — 13,1 рубля), в 16 городах, о которых шла речь выше, — до 10 рублей (сейчас — 8,4 рубля). То есть возможный рост — более 19%.

Уточним, что изменения в Налоговый кодекс на 2023 год пока не утверждены.

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