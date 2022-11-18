ВСУ за сутки поразили 13 районов сосредоточения живой силы россиян 18.11.2022, 20:36

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

Идут 268 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. За сутки оккупанты нанесли пять ракетных ударов по Украине и совершили более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке за 18 ноября.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Лукашенко и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

- на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Ветеринарное, Глубокое, Двухлетняя, Огурцово, Осиново, Старица, Домашнее и Фиголовка Харьковской области;

- на Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Грековка, Макеевка, Невское, Новоселовское, Площадка и Стельмаховка в Луганской и Колодец и Торское Донецкой области;

- на Бахмутском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Опросное, Майорск, Раздолевка, Солечин, Яков;

- на Авдеевском направлении – по всему спектру артиллерии, по районам населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Нью-Йорк и Первомайское Донецкой области;

- на Новопавловском направлении – из разнокалиберной артиллерии, по районам Богоявленки, Нескучного, Времовки, Угледара и Новополя в Донецкой области;

- на Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Железнодорожное, Орехов, Щербаки и Павловка Запорожской области и Пречистовка – Донецкой;

- на Криворожском направлении – из артиллерии, в районе населенного пункта Милово Херсонской области.

На Херсонском направлении минометных и артиллерийских обстрелов, в частности, подверглись районы населенных пунктов Антоновка, Белозерка, Николаевка, Одрадокаменка и Чернобаевка Херсонской области.

Подтверждены потери противника в Херсонской области за предыдущие дни. Так, в городе Скадовск, в результате поражения района сосредоточения оккупантов, потери личного состава составили около 50 человек погибшими. А в городе Чаплинка подтверждается уничтожение боеприпасов.

По имеющейся информации, в Новоайдаре на Луганщине зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск с Херсонского направления.

С целью наращивания инженерного оборудования оборонных рубежей в районе Михайловки на временно занятой территории Запорожской области для изготовления защитных конструкций оккупанты планируют использование мощностей предприятий в Пришибе Запорожской области.

Украинская авиация в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и железнодорожный мост.

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