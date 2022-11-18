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Экс-президента Молдовы Додона выпустили из-под домашнего ареста по делу о «кульке»

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  • 18.11.2022, 21:13
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Экс-президента Молдовы Додона выпустили из-под домашнего ареста по делу о «кульке»
Игорь Додон

Додона подозревают в коррупции.

Бывшего президента Молдовы, почетного председателя Партии социалистов Игоря Додона перевели из-под домашнего ареста под судебный контроль. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на NewsMaker, такое решение в пятницу приняла Высшая судебная палата.

Игорь Додон находился под домашним арестом с 26 мая в связи с так называемым делом о «кульке» - получившим такое название из-за видеозаписи, на которой видно, как Додон получает черный пакет от бывшего «властителя Молдовы», олигарха и лидера Демпартии Влада Плахотнюка.

6 октября прокуратура сообщила о завершении расследования, 17 октября началось судебное разбирательство дела. По версии прокуроров, Додон получил от Плахотнюка от 600 тысяч до миллиона долларов США, средства должны были пойти на расходы партии.

Додон отвергает обвинения и называет дело политическим.

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