«Открыть свое дело в Польше можно не выходя из дома» 3 18.11.2022, 21:32

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Как белоруска в Белостоке стала тату-мастером и открыла свой кабинет.

Белоруска рассказала MOST, как запустила свой бизнес в Польше. Карине 21 год, она родом из Гродно. В Белосток девушка перебралась в 2021 году. До этого год жила в Варшаве. Летом 2022 года Карина не знала, чем заняться в эмиграции. До этого она несколько месяцев работала в продажах, около года не могла найти себе постоянную работу.

Когда Карина была на отдыхе в Израиле, она общалась с психологами. И один из них посоветовал ей перезагрузить свою жизнь — попробовать себя в чём-то новом. Например, заняться тем, чем никогда не занималась.

— Я всегда себя пробую в новом, но тут всё было по-другому. Мне неожиданно предложили пройти курсы тату-мастера. Я никогда толком не рисовала, не думала, что у меня получится. Вернулась в Белосток и нашла курсы. Два месяца занятий — и у меня диплом.

— Сначала работала с искусственной кожей, а потом практиковалась на людях. Было страшно, но мне нравилось новое увлечение. Постоянное занятие отвлекало меня от информационной войны и ситуации в мире. Спустя месяц мне предложили поработать стажёром в одном из салонов Гданьска, но я не согласилась на переезд и осталась в Белостоке, — делится Карина.

Можно открыть дело не выходя из дома

Сначала белoруска работала в кабинете школы в Белостоке, а потом поняла, что может и свой открыть. За день в польском городе Карина открыла юридическое лицо и запустила деятельность. А на следующий день стала искать помещение в центре города.

— На всё про всё у меня ушёл месяц и примерно 25 тысяч злотых. Много тянет аренда в центре города — 1 860 злотых. Также пришлось полностью покупать оборудование и материалы. Как оказалось, открыть своё дело в Польше можно не выходя из дома. Главное, чтобы были в наличии все документы и бюджет на первое время. Я могла запуститься и раньше, но долго ждала оборудование.

Работа и благотворительность

Сейчас в кабинете у Карины она работает сама и ещё один мастер. Есть уже и свои постоянные клиенты.

— Приходят как поляки, так и украинцы и беларусы. Последним постоянно делаем скидку, а часть заработанных средств я готова отдавать на благотворительность. Например, поддерживать белoрусских добровольцев в Украине или помогать семьям политзаключённых. Я только начинаю свой путь в тату-индустрии, не знаю что меня ждет дальше, но я открыта к новым испытаниям. Также готова к сотрудничеству с белoрусами в Белостоке.

В Польше можно получить средства на свой бизнес несколькими путями:

Первый вариант — взять кредит. Самый долгий и трудный путь. Нужно иметь финансовую кредитную историю и после обращаться в банк за кредитом. Это очень длительный процесс, тем более если запрашивает кредит не поляк.

Второй вариант — получить помощь в местной администрации. Нужно открыть фирму, идти в местную администрацию и там рассказывать про свой проект. До 2020 года заявку рассматривали в течение месяца.

Эта помощь — от 2 500 до 15 000 злотых. При этом индивидуальный предприниматель должен за полгода взять на работу двух человек.

Третий вариант — помощь фондов. В каждом регионе Польши есть европейские фонды, которые помогают развитию бизнеса в разных сферах. Финансирование получает тот, кто выиграет тендер — представит лучший проект.

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