Названы три действенных способа быстро уснуть 1 18.11.2022, 21:38

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Они очень простые и действенные.

Пробуждения посреди ночи и часы без сна в постели – ситуации, знакомые многим. Иногда заснуть бывает очень тяжело, несмотря на то, что вставать придется рано. К тому же, после такой беспокойной ночи в течение всего дня ощущается разбитость и вялость. Есть несколько способов быстро уснуть и считать овец для этого не придется.

Главный совет – отказаться от просмотра телевизора. Лучше всего попробовать так называемый белый шум. Это акустический шум, оказывающий успокаивающее действие. Так, например, многие дети засыпают под звуки фена. Белый шум обладает примерно таким же звуком. Существуют даже специальные гаджеты для облегчения засыпания, либо можно найти запись белого шума для сна в Сети.

Но шумные звуки подойдут не всем, так как многие не переносят посторонних шумов во время сна. В таком случае можно воспользоваться дыхательными упражнениями. Их можно делать лежа с закрытыми глазами. Правильное дыхание расслабляет мышцы живота, насыщает мозг кислородом, помогая ему быстрее заснуть.

Существует метод 4-7-8: сделайте глубокий вдох в течение 4-х секунд; далее задержите воздух в легких на 7 секунд; после чего медленно выпускайте воздух еще 8 секунд. Такая дыхательная практика поможет заснуть всего за несколько минут. Если с первого раза упражнение не помогло, сделайте его еще раз, но с небольшим перерывом между подходами. Главное – делать плавные вдохи и выдохи, чтобы не допустить головокружения.

Другой способ тоже связан с дыханием и расслаблением. Для выполнения такого упражнения потребуется чуть больше сосредоточенности. Необходимо расслабить все мышцы лица, затем плечи, сделать несколько глубоких вдохов и вытянуть плечи вперед. Далее нужно расслабить мышцы рук, бицепсы и предплечья до тех пор, пока не почувствуете полного расслабления. После этого переходите к расслаблению ножных мышц – от самых больших то меньших.

На протяжении 10 секунд попытайтесь не думать ни о чем, представляя, что качаетесь в гамаке. Сосредоточьтесь на его движениях и ожидайте наступление сонливости.

Если бессонница продолжает мучать вас даже после этих упражнений, и вы регулярно просыпаетесь посреди ночи или часами не можете уснуть, обратитесь к врачу. Возможно, проблема кроется в физическом самочувствии.

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