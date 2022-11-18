«В Беларуси авто превращается из средства передвижения в роскошь» 1 18.11.2022, 21:59

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Машины стареют, а цены на них растут.

По итогам октября автодилеры заметили, что на рынке подержанных автомобилей довольно сложная ситуация. Цены на 20-летние автомобили продолжают расти, а качество автопарка снижается, передает «Белсат».

Цены на наиболее популярные марки автомобилей до 2000 года выпуска в Беларуси:

Volkswagen Passat B3 от $1000 до $3000

Volkswagen Passat B4 от $1500 до $4000

Volkswagen Passat B5 от $2000 до $7000

BMW 5 серия от $2000 до $9000

Audi A4 от $2000 до $7000

Эксперты Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) обращают внимание, что в нашей стране растет доля китайских автомобилей. Так, например, в октябре общая доля китайских марок выросла до 62 %. При этом продажи других брендов обвалились на 95% по сравнению с прошлогодним октябрем.

По данным БАА, по итогам 10 месяцев текущего года лидером на рынке новых автомобилей остается российская марка Lada. Всего в этом году дилеры продали 3631 новый автомобиль этой фирмы.

Рынок подержанных машин: легковушки стареют, цены растут

Рынок подержанных машин в Беларуси остается в сложной ситуации. Который год автопарк практически не обновляется. Владельцы подержанных автомобилей жалуются, что машины из Европы последний раз массово поступили в нашу страну в 2010 году. И теперь этот же транспорт, который стареет и портится, переходит от одного собственника к другому.

На крупнейших торговых интернет-площадках Беларуси сейчас около 50 тысяч объявлений о продаже автомобилей. В августе этого года количество объявлений составляло около 41 тысячи. Впрочем, общее число объявлений о продаже подержанных машин в нашей стране колеблется около цифры в 50 тысяч. Резкое падение численности летом обусловлено тем, что к подержанным автомобилям вырос интерес со стороны граждан России.

«После того, как Запад ввел санкции против РФ за войну в Украине, россияне массово начали покупать автомобили в Беларуси. Причем выгоняли практически все. Известно, что если есть спрос, то и цены растут. Поэтому, конечно, цены на подержанные машины в нашей стране довольно существенно выросли. На некоторые популярные марки рост цен составил даже 50-80 %», – рассказывает автомобильный эксперт.

По словам эксперта, неизвестно каким образом будут далее развиваться события на рынке подержанных машин. Дело в том, что сейчас из Европы поступают преимущественно дорогие автомобили по льготным указам. Но часто и эти машины не остаются в Беларуси, а сразу же перегоняются в Россию. На рынке же спрос остается. Но многие пока не спешат приобретать подержанный автомобиль за довольно высокую цену.

«Надеяться на то, что вскоре цены на подержанные автомобили снизятся, точно не приходится. Автомобильные площадки для продажи машин и дилеры, работающие на этом рынке, приспосабливаются именно к покупателям из России, которые готовы платить. Поэтому фирмы адаптируются, принимают расчеты в российских рублях в рамках платежной системы «Мир». Более-менее живые машины, которым даже 20 и более лет, довольно быстро приобретают россияне. Знаю, что автокомисы (комиссионная продажа автомобилей) в течение недели собирают ассортимент и готовятся к выходным, когда обычно приезжают покупатели из России», – говорит автоэксперт.

Белjрусы отдают предпочтение машинам из Европы

Самые популярные среди подержанных машин – автомобили немецкого концерна Volkswagen. Объявлений о продаже машин этой марки больше всего на торговых площадках Беларуси. Из 50 тысяч объявлений около 5,5 тысячи приходится именно на Volkswagen. На втором месте также «немец» – марки BMW. Сегодня в Беларуси автовладельцы продают около 5 тысяч машин этого концерна. На третьем месте из 3,5 тысячи объявлений – также автомобили немецкого производства, фирмы Audi. Четвертую строчку занимает немецкий же Mercedes – 3,2 тысячи объявлений. Пятое место по популярности у беларусов – автомобили французского производства Renault – 2,8 тысячи объявлений.

Но несмотря на такое значительное количество объявлений, приобрести подержанный автомобиль довольно сложно. Беларусы сетуют, что отыскать машину в относительно хорошем состоянии за несколько тысяч долларов США – сложная задача. Некоторые тратят на этот не один месяц. Другие готовы заплатить за услуги в подборе. Исходя из требований автомобилиста, специалист отыщет необходимую машину. Такие услуги на рынке довольно востребованы и стоят от 100 до 1000 рублей.

Жалуются белoрусы также и на «перекупщиков». Это незарегистрированные «бизнесмены», которые отслеживают объявления на рынке, приобретают машины дешевле у собственников, приводят авто в более красивое визуально состояние и затем перепродавая, ставят цену на несколько сотен долларов США больше.

«Надо понимать, что состояние автомобилей, которые эксплуатируются уже более 20 лет, на самом деле далеко от идеального. Большинство автомобилей до 2000 года производства имеют степень физического износа более 90 %. Единственным плюсом этих автомобилей остается устойчивость и ремонтопригодность. Поэтому они будут пользоваться спросом еще длительное время», – говорит автомобильный эксперт.

Белoрусы же сетуют не только на рост цен на подержанные машины, но и на рост цен на детали. Большинство деталей привозится из Европы. А с учетом санкций, сложной логистики продавцы не могут снижать цены. Поэтому постепенно из-за политики властей автомобиль в нашей стране превращается из средства передвижения в роскошь.

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