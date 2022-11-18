США ввели санкции против гражданки Беларуси 18.11.2022, 22:16

Санкции введены на основании «акта Магнитского».

Минфин США ввел санкции против белоруски Ирины Литвинюк — американские власти подозревают ее в причастности к коррупционным схемам в Гватемале. Вместе с ней под санкции попали россиянин и три компании, говорится в пресс-релизе ведомства, сообщает zerkalo.io.

Санкции введены против гражданки Беларуси Ирины Литвинюк и гражданина России Дмитрия Кудрякова. Их обвиняют в коррупционных схемах в горнодобывающем секторе страны и разграблении ее природных ресурсов.

— Мы поддерживаем народ Гватемалы и защиту природных ресурсов страны от эксплуатации извне. Мы будем использовать свои инструменты, чтобы заставить коррумпированных спекулянтов столкнуться с последствиями воровства у гватемальского народа, — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке США Брайан Э. Нельсон.

Санкции также затронули три компании, зарегистрированные в Гватемале и занимающиеся добычей никеля. Все они являются дочерними компаниями российского предприятия Solway Investment Group.

— Руководитель горнодобывающих предприятий Solway в Гватемале Дмитрий Кудряков и гражданка Беларуси Ирина Литвинюк предположительно в течение нескольких лет управляли многочисленными схемами взяточничества с участием политиков, судей и госслужащих. Кроме того, Литвинюк совершала коррупционные действия в поддержку российских схем влияния, незаконно выплачивая деньги чиновникам в обмен на поддержку интересов российских горнодобывающих компаний, — заявили в Минфине США.

Санкции в их отношении белоруски и россиянина введены на основании «акта Магнитского» за нарушение прав человека. В числе прочих мер их имущество на территории США блокируется, им запрещены любые взносы либо предоставление денежных средств, товаров или услуг.

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