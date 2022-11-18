Зеленский: Украина смогла переиграть Россию в информационном пространстве
- 18.11.2022, 23:23
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Украинский президент отметил, что правде всегда трудно бороться с ложью.
Украина смогла «переиграть» Россию в информационном пространстве. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы университетского сообщества Ирландии.
Он согласился, что социальные сети это «поле боя и поле возможностей». По его словам, Россия это использовала, дезинформируя многие страны Африки, Азии, имела мощное влияние на Израиль, Германию, на многие страны ЕС, а их каналы с дезинформацией работали даже в США.
Зеленский отметил, что правде всегда трудно бороться с ложью. По его словам, на этом поле боя Украина также была мощной.
Президент Украины подчеркнул, что в начале полномасштабной войны, в Украине понимали, что нужно пробиться сквозь эту информационную ложь, тогда сможем объединить весь мир. По его словам, Украина очень неплохо прошла этот путь, и он еще не закончен.
«Нас стало слышно. Информация в наших руках начала быть оружием мощным», - подчеркнул Зеленский. По его словам, у России на поле боя было больше оружия в начале, но «в информационном пространстве мы смогли их переиграть».