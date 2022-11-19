Варшава, Вильнюс, Минск: в каком из городов «футбольный вечер» обойдется дешевле 1 19.11.2022, 8:36

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20 ноября стартует ЧМ по футболу.

На этот раз важнейшее событие в жизни тех, кто мало-мальски интересуется этим видом спорта, состоится в Катаре. Мало кто из белорусов смог себе позволить полететь в эту страну, поэтому наблюдать за игрой большинство будет с экранов телевизоров в спортивных барах или уютно разместившись дома с бокалом популярного пенного напитка и набором закусок.

Сайт Charter97.org решил посмотреть, во сколько обойдется «футбольный вечер» в Минске, Вильнюсе и Варшаве. Для удобства сравнения цены мы перевели в евро.

Бар

Заядлые болельщики чаще всего выбирают просмотр матча с компанией в каком-нибудь спортивном баре. В заведениях Минска средний ценник на бокал пива составляет 3,5 евро.

В барах Вильнюса бокал пенного обойдется дороже – за половину литра придется отдать около 4,2 евро.

Дешевле всего средний ценник на пиво оказался в польской столице – 3,2 евро.

Давайте перейдем к закускам. Куриные крылышки считаются одной из самых популярных закусок под пиво. В заведениях Минска средняя цена на них – 10 евро.

В Вильнюсе этот фаст-фуд предлагают по 6,5 евро.

И опять дешевле будет посидеть в Варшаве – 4,5 евро за бокс крылышек.

Более сытная закуска в виде бургера в Минске обойдется в 11 евро.

В Вильнюсе средняя цена составляет 8 евро.

В Варшаве за бургер просят около 8,5 евро.

Еще одна популярная закуска – пицца. Блюдо итальянской кухни, которое стало известным благодаря американцам, сегодня является одним из самых популярных фастфудов.

В заведениях Минска средняя цена на пиццу составляет 7,5 евро.

В Вильнюсских барах это популярное блюдо дороже примерно на пол евро.

И опять более низкий ценник мы видим в Варшаве – 6,3 евро.

Еда на дом

Для тех, кто решил наблюдать за чемпионатом из дома, могут пригодиться сервисы доставки еды, которые дают возможность получить блюдо в нужное время и по любому адресу.

Заказ пиццы на дом в Минске обойдется примерно в 11 евро.

В Вильнюсе доставка пиццы стоит примерно 13 евро.

И опять дешевле оказалась Варшава – около 8 евро за любимое блюдо.

В 90-е шаурма была обычной едой вокзалов и вещевых рынков, а сегодня популярность этого блюда может составить конкуренцию пицце.

В Минске вам ее доставят на дом примерно за 4,2 евро.

В Вильнюсе ценник варьируется около 5 евро.

В Варшаве ее можно заказать менее чем за 4 евро.

Бюджетный вариант

Для тех, кто хочет сэкономить, самым выгодным решением будет закупиться заранее в магазине и наблюдать за турниром перед экранами телевизоров. Отметим, что БТ в этом году не будет показывать матчи ЧМ по футболу, так как находится под санкциями Евросоюза.

Пиво в минских магазинах продают достаточно дешево – примерно по 0,8 евро за пол-литра.

В Вильнюсе пенный напиток обойдется примерно в 1,3 евро.

В Варшаве цены на пиво сопоставимы с минскими, но выбор гораздо больше. В среднем за пол-литра придется отдать 0,8 евро.

За чипсы в Беларуси придется отдать около 1,5 евро.

В Литве за такую же упаковку просят 1,85 евро.

И опять дешевле оказалось в Польше – 1,24 евро за пачку.

За 200 грамм арахиса в хрустящей панировке в Минске придется отдать 2,7 евро.

В Вильнюсе почти в два раза дешевле – 1,6 евро.

Примерно 1 евро стоит двухсотграммовая упаковка арахиса в Польше.

Пиццу также можно заранее купить в магазине в виде полуфабриката и разогреть дома.

В Минске замороженная пицца обойдется в 4,2 евро.

В Вильнюсе за похожий продукт просят 3,8 евро, а акционный товар предлагают со скидкой в 25% – 2,8 евро.

В Варшаве пицца опять оказалась дешевле – 2,4 евро.

Итоги

Как оказалось, дешевле всего наблюдать за главным футбольным турниром – в Варшаве. Кстати, сборная Польши принимает участие в ЧМ по футболу в Катаре и сыграет первый матч против Мексики 22 ноября.

Также стоит учитывать средние зарплаты в Беларуси, Литве и Польше. Поход в бар для жителя Вильнюса или Варшавы не станет серьезным ударом для кошелька.

Для тех, кто выбирает домашний просмотр, стоит отметить, что ассортимент в польских и литовских магазинах намного шире, чем в белорусских. Виной тому — так называемые контрсанкции от режима Лукашенко. Белорусов лишили возможности покупать западные продукты, а вместо них на полках появились аналоги из ЕАЭС.

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