Глава Украины: РФ мобилизовала все ресурсы, чтобы стать крупнейшим в истории государством-террористом 19.11.2022, 5:10

Владимир Зеленский

Зеленский призвал не верить лжи российских дипломатов и противостоять этому.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал не останавливать международное давление на Россию. Он подчеркнул, что она мобилизовала все ресурсы, чтобы стать крупнейшим в истории государством-террористом. Об этом он сказал во время обращения 18 ноября к ирландским студентам.

Во время выступления глава государства напомнил о совместной декларации из 52 пунктов, согласованной странами «Большой двадцатки», куда входит также Россия. В то время, как она говорит, что будет принимать меры по содействию энергетической стабильности и стабильности рынков в мире, обстреливает энергосистему Украины.

- И это тогда, когда Россия мобилизовала все ресурсы, чтобы не просто превратить наше время во время войны, а чтобы стать крупнейшим в истории государством-террористом. Россия говорит, что якобы вместе с другими будет принимать меры по содействию энергетической стабильности и стабильности рынков. И в то же время, когда этот саммит в Индонезии продолжается, Россия осуществляет ракетную атаку против нашей страны. Почти сто ракет — именно против энергетики,- сообщил Зеленский.

Лидер Украины призвал не верить лжи российских дипломатов и противостоять этому.

- Российская агрессия не останавливается ни на день. Как ни на день не останавливается российская ложь миру. Поэтому за все это так же ни на день не должно останавливаться и международное давление на Россию. И это могут делать не только политики, но и каждый на своем уровне, — добавил он.

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