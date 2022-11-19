Появилось видео взрывов на нефтебазе в порту Новороссийска 2 19.11.2022, 8:46

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Россия заявляет об атаке морских беспилотников.

18 ноября появились кадры, которые, похоже, подтверждают взрыв, произошедший ночью в порту Новороссийска в РФ.

Информация обнародована в Telegram-канале Игаля Левина, военного журналиста из Израиля, со ссылкой на росСМИ Mash.

Росмедиа опубликовало видео, снятое на нефтяном причале «Шесхарис». На нем с двух ракурсов снят взрыв в порту.

На первом видео камера снимает стоянку автомобилей недалеко от порта. Действие происходит ночью: утверждается ночью 18 ноября. Первые 9 секунд ничего не происходит.

На 9-й секунде появляется вспышка: похоже, произошел взрыв где-то в районе залива.

Над местом взрыва поднимается дымящийся столб, едва заметный в ночную пору.

Следующая часть видео – кадры места инцидента, снятые с другого ракурса. На этих кадрах заметно, что взрыв произошел совсем рядом с водой.

Отметим, информация о взрыве на причале «Шесхарис» в Новороссийске была опубликована в сети накануне. Указывается, что место возможного удара – порт, откуда происходит загрузка танкеров, везущих нефть РФ, Казахстана и Азербайджана.

В комментарии к сообщению от 18 ноября авторы предполагают, что взрыв - следствие работы морских дронов ВСУ, якобы применявшихся при атаке в Севастопольской бухте. Однако стоит учесть, что протяженность маршрута от крайней точки на украинском черноморском побережье до Новороссийска – более 600 км.

Официальных данных по ситуации в Новороссийске нет. Поэтому непонятно, это «вброс» российских спецслужб, или тайная атака ВСУ, или чрезвычайная ситуация по естественным для РФ причинам (курение в запрещенном месте, разгильдяйство и т.д.).

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