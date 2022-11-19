Пионтковский: Путин на коленях выпрашивает прекращения огня 12 19.11.2022, 8:48

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Глава РФ понимает, что он «приплыл».

Живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский считает, что Россия упорно добивается переговоров с Украиной из-за успешного контрнаступления украинской армии и невозможности его остановить. Такое мнение аналитик высказал в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону.

«[Президент России Владимир] Путин понимает, что он лузер и что он приплыл?» – спросил Гордон.

«Да, понимает, судя по тому, какие он действия [предпринимает], – ответил Пионтковский. – Он очень долго изображал перед миром сумасшедшего. Но он не шахид. Человек, напичкивающий себя ботоксом, рожу, еще какие-то очень важные органы, – это не шахид. В это его ядерное безумие уже никто не верит... И он что делает последние недели? Он просто на коленях, отчаянно выпрашивает прекращение огня. Это делают все его холуи».

По мнению политолога, чтобы убедить Украину сесть за стол переговоров, мобилизовались и российские политики и общественные деятели, и западные, связанные с Россией.

«Он заставили [говорить о переговорах] и [спикера МИД России] Марию Захарову, и [министра иностранных дел России] Сергея Лаврова, и даже, помните, был такой (да он и никуда не делся, еще увидим его на скамье подсудимых) мордастый замминистра иностранных дел Сергей Рябков, который орал НАТО: «Собирайте свои манатки и убирайтесь вон!» Он тоже уже кричал, что [Россия готова к переговорам с Украиной] без всяких условий. Мобилизована вся западная агентура, сброшены все маски...

Все просят на коленях переговоры. Он понимает, что идет наступление украинской армии, остановить он его не может военными средствами. Нет у него таких средств. Он понимает, в каком он положении, да», – сказал Пионтковский.

При этом аналитик убежден, что сейчас речь о переговорах Путина и президента Украины Владимира Зеленского не идет.

Мирный план Зеленского, напомнил Пионтковский, состоит из четырех пунктов: полное восстановление территориальной целостности Украины и возвращение к границам 1991 года; предоставление Украине гарантий безопасности; восстановление экономики Украины в том числе за счет репараций, наложенных на государство-агрессора; привлечение к ответственности военных преступников.

Политолог считает, что Россия добровольно никогда не согласится на эти условия.

«Эти условия исключают принятие Путиным, потому что четвертое условие, напомню, – привлечение к суду главных военных преступников. О чем можно говорить? С главным военным преступником будут разговаривать судьи международного трибунала. Переговоры с сегодняшней Россией на этих условиях невозможны, значит, «мы будем говорить с другой Россией», – сказал Пионтковский.

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