На Сахалине при взрыве обрушилась жилая многоэтажка

На Сахалине при взрыве обрушилась жилая многоэтажка5
- 19.11.2022, 8:53
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По предварительным данным, десять человек пострадали, трое погибли.
В Тымовском районе Сахалинской области России из-за взрыва обрушился пятиэтажный жилой дом.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, десять человек пострадали, трое погибли.
«Четыре квартиры обрушились в поселке Тымовском на Сахалине. Это случилось около часа дня, взрывной волной уничтожило целый подъезд», - говорится в сообщении.
Местные власти заявили, что в доме произошел взрыв газа. Аварийные службы приступили к разбору завалов дома.