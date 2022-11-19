На Сахалине при взрыве обрушилась жилая многоэтажка 5 19.11.2022, 8:53

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По предварительным данным, десять человек пострадали, трое погибли.

В Тымовском районе Сахалинской области России из-за взрыва обрушился пятиэтажный жилой дом.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, десять человек пострадали, трое погибли.

«Четыре квартиры обрушились в поселке Тымовском на Сахалине. Это случилось около часа дня, взрывной волной уничтожило целый подъезд», - говорится в сообщении.

Местные власти заявили, что в доме произошел взрыв газа. Аварийные службы приступили к разбору завалов дома.

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