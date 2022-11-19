Путин разочаровал даже союзников из Африки

Путин разочаровал даже союзников из Африки1
- 19.11.2022, 9:15
- 6,354
Что стало моментом истины?
Бывшие союзники Кремля, государства Африканского континента, начинают постепенно разбираться в происходящем в Украине и поняли, как были обмануты российскими властями.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что африканские союзники Кремля поймали РФ на лжи после того, как оккупанты заблокировали суда с зерном в портах Черноморского региона.
«Несколько стран появилось на Африканском континенте, которые нас поддерживают, и мы это видим по результатам голосования за резолюции», - отметил глава Украины.
По его словам, моментом истины стало блокирование российскими военными Черного моря. Кремль умышленно пошел на срыв поставок зерна из Украины в Африку, и это, безусловно, «открыло глаза» для многих.