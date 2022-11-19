Путин разочаровал даже союзников из Африки 1 19.11.2022, 9:15

6,354

Что стало моментом истины?

Бывшие союзники Кремля, государства Африканского континента, начинают постепенно разбираться в происходящем в Украине и поняли, как были обмануты российскими властями.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что африканские союзники Кремля поймали РФ на лжи после того, как оккупанты заблокировали суда с зерном в портах Черноморского региона.

«Несколько стран появилось на Африканском континенте, которые нас поддерживают, и мы это видим по результатам голосования за резолюции», - отметил глава Украины.

По его словам, моментом истины стало блокирование российскими военными Черного моря. Кремль умышленно пошел на срыв поставок зерна из Украины в Африку, и это, безусловно, «открыло глаза» для многих.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».