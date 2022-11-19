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Российские истребители устроили провокацию в зоне учений НАТО

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  • 19.11.2022, 9:24
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Российские истребители устроили провокацию в зоне учений НАТО

Инцидент проищошел в Балтийском море.

Альянс НАТО заявил в пятницу о том, что два российских истребителя совершили «небезопасный и непрофессиональный облет» кораблей альянса во время обычных операций в Балтийском море.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Военно-морское командование НАТО заявило, что в четверг утром самолеты пролетели над кораблями на высоте 91 метр и на расстоянии 73 метра после того, как российские пилоты не ответили на сообщения натовских военных.

«НАТО сочла взаимодействие небезопасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в опасной зоне, которая была задействована для учений ПВО, а также из-за высоты и близости самолетов. Взаимодействие увеличило риск просчетов, ошибок и несчастных случаев», - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что силы НАТО «действовали ответственно» в соответствии с существующими правилами.

«НАТО будет надлежащим образом реагировать на любое вмешательство в свою законную деятельность в этом районе, которое ставит под угрозу безопасность наши самолеты, корабли или их экипажи. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между западным военным альянсом и Россией из-за вторжения Москвы в Украину.

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