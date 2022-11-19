«Лукашенко ведет тайные переговоры, пытаясь спастись» 14 19.11.2022, 9:29

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Диктатор понимает, что он проиграл.

Россия может сама намеренно распространять информацию о якобы готовящемся наступлении на Украину со стороны Беларуси. Но страна-агрессор не может сейчас перебросить свои войска с Запорожского и Херсонского направлений в Беларусь, ведь это будет означать ослабление юга и создание возможности для Украины освободить Крым.

Однако России выгодно угрожать таким наступлением с севера. Об этом в интервью «Главреду» рассказал глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годы), генерал армии Украины Николай Маломуж.

Лукашенко уже видит, что Россия проигрывает в войне. Для него вступить сейчас в боевые действия – это подобно смерти, отмечает Маломуж.

«При этом Лукашенко перемещает в Россию эшелонами БТРы и танки, недавно перебросил очередную партию С-300 и ракеты к ним», – заявил генерал.

Лукашенко сейчас думает, как ему самому спастись. Он даже уже тайно ведет переговоры с Турцией и Китаем, пытаясь найти варианты защиты в случае проигрыша России в войне.

«Он хочет избежать ответственности и хочет, чтобы китайцы или турки гарантировали ему безопасность. Он хочет выжить», – заявил Маломуж.

Однако, по его словам, полностью исключить варианта наступления из Беларуси нельзя, Украина готовится к различным сценариям, чтобы иметь возможность в случае необходимости дать достойный отпор.

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