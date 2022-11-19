Илон Маск устроил опрос: стоит ли разблокировать Трампа в Twitter 6 19.11.2022, 9:33

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Голосование продлится сутки.

Владелец Twitter Илон Маск спрашивает пользователей соцсети, стоит ли восстанавливать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Опрос продлится сутки.

Аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram заблокировали на неопределенный срок после штурма здания Конгресса США 6 января 2021 года, когда его сторонники пытались не допустить утверждения победы кандидата от демократов Джо Байдена. В соцсетях 45-й президент публиковал посты, которыми, предположительно, поощрял действия участников штурма. После событий 6 января Трампу также закрыли доступ на платформы Twitter, YouTube и Snapchat.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

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