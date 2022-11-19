Ученые выяснили, почему нельзя «отодвигать» время на будильнике 2 19.11.2022, 9:51

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По утрам этим занимаются 57% людей.

Как показал опрос, 57% людей после первого звонка будильника передвигают его еще на 5 минут, и еще, и еще. Исследователи, которые занимаются изучением сна, рассказали, что это очень плохая привычка. О том, почему нельзя передвигать будильник на чуть-чуть читайте далее.

Об этом сообщает Science Alert.

Нейробиологи из Университета Нотр-Дам в Индиане рассказали, что будильник нарушает циклы сна человека. Каждое отодвигание его на 5, 10, 15 минут затрудняет дальнейшее пробуждение. Например, когда человек отодвинул звонок будильника на некоторое время после первого звонка, он фактически повторно убаюкивает свое тело и уже спустя меньшее время цикл прерывается.

Глава исследования Стивен Маттингли решил узнать, действительно ли такая дремота плохо влияет на организм. Для этого он со своей группой собрал 450 взрослых и изучил их состояние, после повторных пробуждений, привычки сна и другие аспекты.

Так исследователи обнаружили, что женщины чаще переносят будильник, чем мужчины. Также те люди, которые не прочь еще подремать, в течение дня были менее активны, чем те, кто просыпался по первому звонку. У людей, которые любят подремать чаще встречались нарушения сна.

Говорить о прямой причинно-следственной связи не стоит в данном случае, но любопытно вот что: основной причиной, по которой люди не пробуждались после первого звонка они называют «удобство постели». Также среди частых ответов звучало «невозможность встать по будильнику».

В следующих исследованиях Маттингли хочет изучить все плюсы и минусы от пробуждения по будильнику. Чтобы понять, насколько сильно он влияет на уровень тревоги, стрессоустойчивость, активность и хорошее настроение людей. Особенно его интересует влияние повторных звонков, потому что именно они влияют на тревожность.