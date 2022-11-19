«Первая собака попыталась съесть полквартиры» 19.11.2022, 10:12

1,170

Белорусы рассказали о своих тратах на домашних питомцев.

Согласно данным какого-то американского социологического опроса, владельцы собак называют себя «очень счастливыми людьми» в два раза чаще, чем владельцы кошек. Жаль, у респондентов ничего не спросили о том, во сколько им это счастье обходится. Насколько дорого содержать крупного пса в Беларуси? Этот вопрос мы задали читателям. Оказалось, кроме обычных трат, могут быть и внезапные: иногда приходится менять мебель и бытовую технику, пишет onliner.by.

Давайте сразу определимся и не будем уточнять каждый раз: многие владельцы породистых собак раз в год:

делают им прививку (ее можно сделать за 50—60 рублей);

дают таблетки от блох и клещей (стоит 50—100 рублей, нужны три в год — получаем 150—300 рублей);

на протяжении года покупают для своих зверей-любимцев антигельминтики (около 20—30 рублей, необходимо шесть таблеток в год — итого 120—180 рублей).

Получаем, что 220—340 рублей незаметно растворяются в течение года.

Пришлось купить сушильную машину, чтобы спасти свои вещи от собачьей шерсти

Наталья вместе с 2-летним боксером Дукалисом живут в однокомнатной квартире в Жодино. Девушка говорит, что ее Дукалис — это 30 килограммов счастья, радости и шерсти. Вместе с боксером в жизни Натальи появились новые поводы потратить деньги.

— От Дукалиса очень много шерсти, его жесткий короткий ворс забивается в ткань — в одежду, пледы, диван. Пришлось купить новый диван с более плотной обивкой. Стиральная машина не может отстирать ткань от шерсти, зато сушильная машина хорошо ее выдувает, пришлось купить ее. Мой робот-пылесос перестал справляться, поэтому взяла новый. Еще пес сгрыз угол гипсокартонной стены — из-за этого сделали мелкий ремонт.

Итого незапланированные траты — новый диван за 1200 рублей, пылесос за 130, сушилка за 1200 — примерно 2,5 тыс. за все. А вот в обычное время уходит только 150 рублей в месяц на корм.

— С амуницией мы не заморачивались, взяли самый дешевый кожаный ошейник, который служит уже год, и брезентовые поводки, которые мы меняем раз месяца в три-четыре по причине того, что пес их сгрызает. Игрушки покупаем редко, Дукалису нравится собирать палки на улице. И играть с мячиком. И грызть пульт от телевизора — недавно мы купили уже четвертый.

Если вдруг нужно лечение, это сразу приличные суммы. В прошлом году Дукалис поранил лапу, мы сразу же поехали в клинику. Лечение обошлось в 200 рублей. В целом содержать такого пса — это не маленького йорка завести, на Дукалиса уходит ощутимая часть бюджета. Но радость от общения с ним того стоит.

«Первая собака попыталась съесть полквартиры»

Кристина с детства мечтала о домашних животных, но родители не разрешали. В итоге, повзрослев, она стала исполнять свою мечту. У Кристины уже были доберман и ротвейлер. Сейчас у нее британский кот, собаки бигль и бернский зенненхунд, а также рыбки. Пока все вместе живут в минской двушке, но вот-вот переедут в двухэтажный дом.

Давайте о собаках. На корм уходит около 230 рублей в месяц, но на этом траты не заканчиваются — есть особая причина, которая постоянно прогрызает дыру в бюджете.

— Наша биглюша по кличке Ямми пытается съесть все, что видит. Когда она только приехала к нам из европейского питомника, она сразу же попыталась съесть нам полквартиры. Она два дня провела в дороге, и нам казалось, что она будет уставшей, осторожной, но ничего подобного. Как только ее впустили в квартиру, сразу полетела к нам в спальню, ухватилась за шторы и начала их сдирать. Потом порвала нам подушки.

Она погрызла кожаный диван, стол из массива, двери, плинтуса. Муж купил себе коллекционные кроссовки Adidas — она и их сожрала.

Только представьте: на протяжении первого года мы каждый месяц покупали ей новую лежанку, потому что она их рвала в хлам. Быть владельцем бигля — это нечто, у меня уже начал дергаться глаз.

Еще до появления Ямми Кристина читала на сайтах совет: несколько раз подумать, прежде чем брать себе бигля, потому что это порода с характером. Но женщине казалось, что раз у нее уже был опыт воспитания двух собак, то она справится. Тем более что очень хотелось именно бигля. Она красивая, вот только живет по своим правилам. За 10 лет характер Ямми не поменялся, хотя была надежда, что собака станет спокойнее.

— Как же вы решились на вторую собаку?

— Мне хотелось компенсировать все это другой собакой, послушной. Поэтому через пять лет мы взяли бернского зенненхунда Чампи. Она умничка, вылечила мои нервы. Она уже в 4 месяца поняла, что ходить в туалет нужно только на улице, а нашему биглю уже 10, и он до сих пор делает лужи в доме. И до сих пор грызет вещи. Буквально на днях Ямми залезла на стол и съела палочки для суши — многоразовые, красивые. Недавно она ухватила косметичку моей дочери и сгрызла все, что там было: крема, карандаши.

Все плохо? Нет. Кристина говорит, что любит всех и что можно брать еще одно животное, тем более что скоро переезжать в большой дом.

За первые месяцы, когда собака была щенком, сменили два ковра

В семье Евгения из Могилева — 2-летняя девочка-доберман Лаки. В последние месяцы содержание добермана обходилось семье в 150 рублей ежемесячно — эти деньги уходят на корм, лакомства и игрушки.

— Много денег потратили сразу после покупки собаки: ошейники, поводки, игрушки (ей нравятся мячики, пулеры). Я брал дорогие, чтобы хватило надолго, один пулер обошелся в 70 рублей. Взяли хороший намордник за 100 рублей.

За первые восемь месяцев сменили два ковра, потому что Лаки была еще маленькой, грызла и царапала ковер, а иногда использовала его вместо туалета. Уже поменяли два пылесоса: шерсть у добермана вроде короткая, но пылесос забивается и не может с ней справиться.

На корм уходит 150 рублей в месяц. С ним в этом году были проблемы: он то пропадал, то сильно дорожал. Евгений смог найти мешки корма по старым ценам и закупил его про запас сразу на 1000 рублей.

Отдельная статья расходов — услуги ветклиники. Когда у Лаки заподозрили дисплазию тазобедренного сустава, пришлось везти ее к врачу из Могилева в Минск, за обследование отдали 500 рублей. Оказалось, всего лишь растяжение, лапа зажила сама.

— С нашей Лаки непросто, она требует терпения, но мы с женой не боимся трудностей и давно хотели именно добермана. С ней весело, но всегда надо выходить на улицу, даже в дождь, ураган, снег, мороз в минус 30. Идешь, а ею все восхищаются.

У Ольги из Бреста тоже доберман — девочка Тильда, и расходы на нее еще серьезнее:

Корм (заготовки) — 232 рубля в месяц.

Высушенное баранье легкое (питание для тренировок) — 32 рубля в месяц.

Пластырь и бумажные полотенца для постановки ушей после купирования — 60 рублей в месяц.

Шампунь для собак — 4—5 рублей бутылка (ее хватает на месяц).

Средство для чистки ушей — 7 рублей в месяц.

Гигиенические пакеты для уборки за собакой — 5—7 рублей в месяц.

Масло и воск для лап — 15 рублей (только в зимнее время).

Тренировки — 140 рублей в месяц (по одной тренировке в неделю, 20 рублей за каждую).

Итого получается около 430 рублей в месяц. Еще от 30 до 150 рублей уходит на непредвиденные траты: игрушки, поводки, походы к ветеринару. То и дело Тильду водят на выставки и на сдачу нормативов — это от 40 рублей до $100.

В доме появилась дворняжка — и сразу из кошелька пришлось достать почти 1000 рублей

У Валерии западносибирская лайка — мальчик Рональд — и дворняжка — девочка Джессика. Живут они в минской четырехкомнатной квартире.

— Обе собаки у нас появились благодаря «манипуляции» старшей дочки. Она уговаривала меня, и шесть лет назад мы осознанно взяли западносибирскую лайку, потому что «собака должна быть большой». Дочь обещала, что будет за ней ухаживать, гулять, но по факту, как это обычно бывает, собака стала моей заботой.

Дворняжка в доме появилась спустя несколько лет, и тоже благодаря детским уговорам. Это была зима, Крещение. Валерия с дочкой выгуливали Рональда, и к ним прибилась ласковая дворняжка без признаков наличия хозяина.

— Дочка стала уговаривать, чтобы мы забрали дворняжку домой, иначе она замерзнет и погибнет. Я согласилась взять ее на время, с тех пор она живет у нас — уже почти три года. Мы так и не смогли пристроить Джессику.

Когда еще была надежда пристроить собаку в другую семью через «Эгиду» (надежда все еще есть), потратили 250 рублей на ее стерилизацию и еще около 80 на чипирование, чтобы выполнить все требования по размещению на их сайте. Из внезапных трат — хозяйке дома пришлось поменять матрас на своей кровати.

— Джессика, наверное, была так рада, что ее взяли в дом, что от эмоций прыгала на мою кровать и ходила под себя. Появилась жизненная необходимость купить новый матрас. Взяла рублей за 600, это было два с половиной года назад.

Получается, взяв собаку «на время», Валерия потратила почти 1000 рублей, и это лишь стартовые траты. С Рональдом таких приключений не было. Разве что он в детском возрасте грыз в квартире все, что можно было ухватить зубами. Валерии порекомендовали купить специально обработанный олений рог для питомцев как игрушку на долгое время — это помогло потушить желание Рональда грызть мебель.

— На Рональда и Джессику уходит много денег — по 75 рублей в месяц на каждую. Я беру хорошие таблетки от клещей и блох, они стоят по 50 рублей за штуку, а в год таких нужно шесть штук. Поводки тоже нужно брать дорогие. Недавно я брала поводок для двоих собак за 50 рублей, так его ручка чуть ли не сразу развалилась — представьте, какая на него нагрузка, когда сразу две собаки кидаются за котом или белочкой. Наши питомцы — это ощутимая расходная часть, но что делать?

Еще у Валерии есть три кота — всех троих принесла дочка с улицы. Но это уже другая история — еще на 150 рублей в месяц.

На питание хаски может уйти до 300 рублей в месяц

Хаски по имени Найк живет с семьей Маши в минской квартире, ему 2 с половиной года. Маша всю жизнь хотела собаку и внезапно сама себе подарила ее на день рождения. Выбрала спокойного и невредного щенка. Девушка дает рекомендацию: если вы собираетесь брать собаку, имейте в запасе около 500 рублей — они легко уйдут в первые пару месяцев. На что? На корм, миску, лежанку, плед и игрушки. Также могут понадобиться услуги ветеринара.

За пару лет для Найки накупили игрушек на 300—400 рублей и поводков еще на 250. Кроме того, она съедает корма и лакомств на 250—300 рублей каждый месяц. Что за лакомства?

— Это какие-то специальные косточки, специальное печенье для собак. Они вкусные и полезные для зубов — очищают их. Еще помогают на тренировках. Когда я выгуливаю Найки и отпускаю его с поводка, то он получает вкусняшку, когда выполняет команду, прибегает по команде или приносит мячик.

Это сейчас Мария тренирует свою хаски сама, а раньше она обращалась за услугами к кинологу: взяли у специалиста 20 занятий, которые обошлись в $200. Девушка рассказала нам, что хаски не хотят никого слушаться, это сложная порода, советов по воспитанию с YouTube или книжек обычно недостаточно. Занятия определенно привели к результату: за два с половиной года Найки сгрыз только EarPods и больше ни на что не покусился.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».