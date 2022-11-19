«Езжу по городу, как старый дед» 19.11.2022, 10:47

Белорус рассказал о своей немолодой, но очень любимой BMW E39.

Брутального блогера c кавказской внешностью Тор_ха4 легко можно представить за рулем какого-нибудь такого же брутального внедорожника — Range Rover или Gelandewagen, пишет av.by. Но, к удивлению многих, 30-летний гродненец ездит за рулем 19-летнего BMW E39, который периодически ломается и вынуждает парня ходить пешком. Что это — верность и любовь по отношению к самой что ни на есть немецкой классике или вынужденная мера в условиях экономического кризиса?

Мужчина гордится своим авто — это однозначно. Он покрыл кузов уже местами ржавой «бэхи» наклейками, часто показывает машину в своем «Инстаграме». Кстати, о нем. На аккаунт Хача подписано 32 тысячи белорусов, а его сторис ежедневно просматривают около 7 тысяч пользователей Сети. Мы решили встретиться с Жорой, чтобы поговорить о его машинах (и не только).

Как выяснилось, он тот еще «перец»! С дипломом специалиста в сфере туризма парень работал где угодно, но только не по профессии. Водительские права получил в 18 лет, а за руль впервые сел в 14 (но это не точно). Договориться об интервью с самым брутальным и харизматичным блогером в городе оказалось задачей непростой. Встреча переносилась не один раз — и всегда у Жоры была очень весомая на это причина: то съемки, то работа, то он «пилит контент». Но однажды все звезды наконец сошлись — и, о чудо, наша встреча состоялась. Правда, тут же появилась проблема другая: разговорить одного из самых красноречивых гродненских блогеров оказалось непросто.

«Первый раз сел за руль в 14 лет»

Жора вырос в поселке под Гродно. Деревенское детство многих пареньков — это когда ноги едва начинают доставать до педалей, а отцы уже гордо усаживают отпрысков за руль автомобиля или трактора и разрешают немножко покататься по проселочной дороге. Совсем не оправдываем подобный подход, но именно такой первый водительский опыт, предположим, обрел каждый пацан, который хоть раз проводил время летом в деревне.

— У отца тогда был Mercedes W124 c 3-литровым мотором, — вспоминает Жора. — Поехали мы как-то однажды с ним в сторону соседней деревни. Там находилась заброшенная остановка — вся в ямах. Мне надо было развернуться. Передним колесом я заехал в яму, а потом как дал газа! Машину начало крутить, а у папы глаза от страха стали огромными. Ну а я что? Я пацан малой, мне было прикольно.

После этого случая отец свою машину сыну не доверял, но в деревне у соседских мальчишек было много другого «железа»:

— Мы постоянно гоняли с кем-то старшим за рулем то на «Жигулях», то на «Москвиче», то на мотоциклах. В школьном возрасте у меня «Ява 350/638» была — вот уж на ней я отрывался!

Как мы понимаем, ездить за рулем с настоящим водительским удостоверением Жоре очень хотелось. В 17 лет он отучился в автошколе. А когда ему исполнилось 18, парень наконец получил долгожданные права. И тут случилась… первая собственная машина.

«Продавал Peugeot два раза»

Первый автомобиль гродненскому блогеру подарил отец на 18-летие — в 2009-м.

— Это был Peugeot 405 1987 года, — рассказывает мужчина, а мы начинаем подсчитывать возраст авто и понимаем, что он весьма солидный. — Отец купил машину за полторы тысячи долларов.

— Наверное, папа припомнил тебе свой «Мерс» в яме, поэтому и вручил «старушку»? — пробуем подшутить над Жорой.

— Нет. Считаю, что для первого опыта это вообще шикарный «автос»! И едет нормально, и где-то притереть не жалко, — со всей искренностью отвечает парень. — На «Пежо» я отъездил полтора года, и она ни разу не ломалась.

— А что случилось через полтора года? — интересуемся мы, чувствуя, что где-то здесь припрятана еще одна пикантная история.

— В машине вместо антифриза в охлаждении была залита вода. Пришли первые морозы, я забыл жидкость поменять на антифриз. Попытался завезти тачку — и все! Провода начали гореть, под капотом задымилось… Двигатель, в общем, накрылся. Продал машину в нерабочем состоянии за 900 долларов без переоформления каким-то пацанам.

Если вы думаете, что на этом приключения Жоры и его Peugeot закончились, вы ошибаетесь. Спустя некоторое время машина вернулась к блогеру, и он… снова ее сбыл!

— Ребятки, которые купили у меня авто, на трассе под Гродно съехали в кювет. В общем, с места ДТП они сбежали, а через некоторое время мне позвонили из ГАИ и сказали: «Ваша машина лежит в кювете, приезжайте и забирайте ее». Ну что делать? Я поехал… Попытался найти этих пацанов, чтоб отдать автомобиль, но их контактов у меня не было! Подождал с месяц — никто не позвонил. Мне ничего не оставалось, как опять продать машину. На этот раз уже за 500 долларов — кузов был поврежден.

Какой же гродненец без VW Passat? У Жоры он тоже был!

О том, что предпринимательская жилка у блогера присутствует, мы уже поняли. А когда услышали, что следующим автомобилем парня был Volkswagen Passat (B4), задали вполне закономерный вопрос:

— Для поездок в Польшу брал?

Интересуемся не зря. Давно известно, что жители приграничных городов именно на этих машинах перевезли за границу бог знает сколько дешевого белорусского топлива. Ну а в старых «Пассатах» самые большие топливные баки! Заливаешь в Гродно не менее 100 литров дизтоплива в один заезд, сливаешь почти все в Польше, оставляя себе немного на дорогу назад, и вуаля — за одну поездку только на горючем можно было заработать 50—60 долларов. А если еще взять на обратный путь что-то для продажи, то сотня «зеленых» легко окажется в кармане челнока.

— В машине был бак на 115 литров. Но я один раз съездил на ней в Польшу. Автомобиль 1998 года оказался в идеальном состоянии — жалко использовать для этого бизнеса. Брал иномарку за 6 500 долларов в 2014-м, а через полгода массово начали привозить дешевые тачки из России. За эти деньги можно было прикупить и неплохой Mercedes.

— А на эту машину сам заработал?

— Нет, тоже папа подарил, — опустив глаза, признается блогер.

— А чем ты в то время занимался?

— Ой, где только я не работал: и на стройке, и на пилораме… — начинает загибать пальцы собеседник. — Потом отцу помогал в бизнесе, так он и подогнал мне эту машину. Проездил на ней три года. А затем «Пассат» начал неожиданно сыпаться. Вложил в него 300 «баксов», но ничего не изменилось. В общем, решил избавляться от авто и продал за 2 400 долларов. Дешево? Ну так в 2017-м все машины серьезно упали в цене. Больше я за него не взял бы.

«Теперь мой блог о жизни, про кота и BMW»

Мы пытались представить Жору в рабочей робе на пилораме, но, признаемся, тщетно. Наверное, потому, что за годы существования его блога привыкли к другому образу: бородатый парень с кавказской внешностью что-то рассказывает из салона своей «бэхи», вечером показывает своего рыжего кота. Кстати, Деду — так зовут рыжика — смело можно присваивать звание самого известного мурлыки в Гродно. Ролики с ним на раз-два залетают в топ, а контент с хвостатым, по мнению подписчиков, наиболее «залипательный».

— Откуда такое название аккаунта — Top_Xa4?

— Не секрет, что белорусы людей моей национальности (Жора — наполовину армянин, наполовину грузин. — Прим. авт.) называют «хачами». Я этого не стесняюсь. Абсолютно спокойно к этому отношусь, не разделяю людей вообще по каким-то расовым признакам. Ну хач так хач. А «топ» — потому что лучший, — не без ложной скромности говорит Жора.

Но вернемся в 2018 год. Именно тогда осуществилась мечта парня — он купил BMW E39 2003 г. в. Кстати, на сей раз за свои честно заработанные деньги:

— С детства мечтал именно об этой модели. Под капотом — тот самый 3-литровый дизельный двигатель М57. Автомобиль в лимитированной версии Individual — рыжий кожаный салон, оригинальный М-пакет, — с гордостью рассказывает Жора.

— Сколько стоила эта машина четыре года назад?

— Перекупы выставляли за 7 500 долларов. Я сразу сторговался до 6 900, а потом еще сбросил «сотку» за нерабочий люк. Ездил за ней аж в Слуцк.

— А за помощью автоподборщика обращался?

— Зачем? Я и сам в тачках «шарю».

— И часто приходится ремонтировать?

— Первые полтора года — ни разу! А потом начались незначительные поломки. Но самая большая часть затрат связана с заменой расходников. Если менять все фильтры и масло сразу — около 100 долларов. Из наиболее серьезных издержек — форсунки. Остальное по мелочи. За последние три года вложил в нее около 2 000 долларов.

— На топливо много денег уходит? Все же двигатель объемом три литра…

— Я бы не сказал, что суммы большие. Если езжу много, то рублей 400 в месяц в трубу улетает. Если нет, то 250 хватает.

На дверях и капоте авто замечаем несколько характерных наклеек.

— Лишняя реклама не помешает, — перехватив наш взгляд, поясняет собеседник.

— А чрезмерное внимание ГАИ к себе не привлекаешь этим?

— Останавливают часто. В основном для проверки документов. У меня с ними все в порядке, так что проблем нет.

— И даже ни разу штрафы не выписывали?

— Вы что! Я не лихачу. Езжу по городу, как дед, — смеется Жора. — А штраф был — за непройденный техосмотр.

Напоследок интересуемся у гродненского блогера, о чем он мечтает. Жора не задумываясь отвечает:

— О BMW M5. Желательно, конечно, снимать с новых машин пленочки в автосалоне. Но это уже как дальше «покатит».

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