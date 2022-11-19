«Живем, как на фронте»: мощный взрыв прогремел под Брянском 19.11.2022, 10:49

После этого там исчез свет.

Брянскую область России поздно вечером 18 ноября потряс мощный взрыв. После этого там исчез свет.

Об этом сообщили в ряде местных телеграм-каналов, сообщает «24 канал». Оккупанты традиционно обвиняют в обстреле ВСУ.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что поселок Белая Березка попал под обстрел. Мол, его атаковала Украина. В результате там пропало электроснабжение.

«В поселке отсутствует электричество. Ремонтные бригады начнут восстановительные работы после прекращения обстрелов и работы оперативных служб», – сообщил губернатор.

Следует отметить, что в ВСУ не подтверждали удары по территории России. Поэтому слова Богомаза можно считать очередной выдумкой.

Позднее активист и блогер Сергей Стерненко опубликовал видео с места происшествия, процитировав слова россиян: «Живем как на фронте».

«В Брянской области, в поселке Белая Березка, что-то очень горит и взрывается. Мужчина за кадром говорит о попадании в какой-то Камаз и разлет обломков», – написал Стерненко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».