«Молоко от них качественное и вкусное» 1 19.11.2022, 10:51

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Как бобруйчанин держит коз редкой породы и не может нарадоваться.

В одной из бобруйских групп можно встретить интересное объявление: «Продам молоко от нубийских коз, 3,5 рублей за один литр». Издание Magilev.by связалось с хозяином редких козочек и узнало, что это за животные и чем их молоко отличается от молока других коз.

Бобруйчанин Юрий Алферчик рассказывает, что коз редкой пока в Беларуси породы он приобрел около двух лет назад.

«Жена давно шутила: «Вот пойду на пенсию, надену шляпку и буду пасти коз!» А потом мы серьезно подумали: а почему бы и нет? Прочитали, что англо-нубийские козы очень продуктивны, молоко от них качественное и вкусное, без характерного запаха козла. Решили завести такую чисто для себя, чтобы пить хорошее молоко и есть качественные сыры, творог. Я сам вырос в деревне, хорошо знаю отличие домашнего молока от магазинного».

Оказалось, что найти чистокровную англо-нубийскую козу не так и просто, у нас это пока редкость. Нашли ее аж за Жлобином. Средняя цена маленьких нубийских козочек — около 600 рублей, взрослых — 1 000—1 500. Купили двух маленьких, сейчас они уже взрослые, зовут их Дашка и Машка.

Нубийские козы были выведены в Африке. В XIX веке об их продуктивных качествах узнали англичане и занялись приспособлением нубийских коз к европейским условиям.

По словам хозяина, козочки этой породы действительно оказались продуктивными: если обычные дают в сутки литр молока, то эти — от 3,5 до 5 литров. Жирность его гораздо выше — от 5 до 8%, также в нем большое содержание белка. И если молоко от обычных коз имеет неприятный специфический запах, то от этих его совсем нет. И от самих нубийских коз нет никакого запаха.

Молоко их сладкое, с приятным сливочным привкусом. Несмотря на высокий процент жирности, оно хорошо усваивается, поэтому его дают маленьким деткам. Как и любое козье молоко, оно гипоаллергенное.

Что касается содержания англо-нубийских коз, то Юрий говорит, что никаких сложностей с этим нет: они содержатся точно также, как и остальные их сородичи. Главное — отсутствие сырости, влажности и ветра. Мужчина оборудовал для своих питомиц теплый сарай.

Едят англо-нубийские козы овощи, ячмень. Любимое их лакомство — капуста, еще любят веточки сосны. На дворе они гуляют, пока температура воздуха не ниже 10 градусов.

Летом Юрий отвозит своих козочек на дачу, где для них и вовсе раздолье. — Первых года полтора отдачи от них не было никакой, содержание выходило довольно затратным, а сейчас все окупается, — говорит мужчина. Юрий продает молоко нубийских коз по 3,5 рубля за литр. Сыр и творог делают, в основном, для себя.

Также сейчас он предлагает на продажу двух маленьких козочек. Скрещивать своих Машку и Дашку хозяин, по его словам, возит к чистокровным англо-нубийским козлам.

Хоть относятся эти животные к мясо-молочному типу, Юрий их ради мяса не разводит. Говорит, что просто рука не поднимется убить своих любимиц.

Можно ли делать бизнес на молочной продукции англо-нубийских коз? Мужчина говорит, что если держать их в большем количестве и продавать продукцию в больших объемах, то заработать можно. Но они с супругой пока об этом не думали. Юрий работает на «скорой» санитаром, хозяйством занимается в свободное от работы время.

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