Спевшей «Червону калину» «Миссис Крым» отказали в гражданстве РФ 3 19.11.2022, 11:02

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Ранее ее оштрафовали за ставшее популярным видео.

Бывшей жительнице Полтавы Ольге Валеевой, которая в 2022 году стала «Миссис Крым» и которую так называемые «власти» оккупированного полуострова оштрафовали за спетую песню «Червона калина», отказали в гражданстве РФ, на которое она претендовала. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отвечая на вопрос журналиста канала, Валеева призналась, что она «в шоке».

«Я уже больше трех лет живу на территории РФ. Я родила здесь ребенка в Санкт-Петербурге. Буду думать, что можно с этим делать! Х…ня какая-то, извините за выражение», – сказала она.

Ранее так называемый крымский «суд» признал Валееву и ее подругу виновными в административных правонарушениях. За исполнение песни «Червона калина» «миссис» получила 40 тыс. руб. штрафа (24 тыс. грн), ее подруга – арест на 10 суток.

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