«Командир третьего отделения сбежал в Сочи» 1 19.11.2022, 11:08

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Мобилизованный оккупант рассказал, что от его взвода осталось пять человек.

Мобилизованный военнослужащий РФ разговаривает по телефону с другом.

Новый перехват разговора российского оккупанта опубликовало Главное управление разведки МО Украины.

«Тут оставалась до зарплаты неделя. Я говорю: «Вы что? До нее можно не дожить»... Я тебе отвечаю, Зеля… Окопы… танчик… 120-е позасыпали, понял? Деревья все поломаны… Я бы не сбежал, мне как бы все нравилось, но бабки с пацанов по 50-70 тысяч сбивает Гермес. Минус увалы, и сидишь с нулями. И после этого едешь вон туда на передок… Нас во взводе 16 человек, понял? Пулеметчики. Короче, 5 человек осталось… Командир отделения первый сбежал. Командир третьего отделения сбежал в Сочи», - рассказал мобилизованный.

«Оккупант, мобилизованный военнослужащий 1-го АК, рассказывает своему другу о финансовом обеспечении мобилизованного личного состава в подразделениях ВС РФ, вымогательстве средств командирами подразделений у подчиненного личного состава и нанесении им телесных повреждений», - прокомментировали разговор в ГУР.

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