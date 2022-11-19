Летящие в голову сапоги и форма на 8 размеров больше: как в РФ снаряжают мобилизованных

Летящие в голову сапоги и форма на 8 размеров больше: как в РФ снаряжают мобилизованных3
- 19.11.2022, 11:25
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У России большие проблемы с обеспечением военных.
Россия не может обеспечить необходимым снаряжением всех мужчин, мобилизованных на войну против Украины. Новобранцам могут выдать обувь и форму значительно большего размера, да еще и бросаясь ими по голове.
Доказательство тому снял на видео россиянин, который уже «демилитаризировался» на фронте. Как пишет «Обозреватель», об этом рассказал в Telegram украинский активист Сергей Стерненко.
На кадрах российским «мобикам» выдают сапоги 45 размера, хотя те просят 43-го, а также форму на восемь размеров больше нужной.
Причем мужчина, раздающий снаряжение, делает это очень своеобразно: матерясь и бросая вещи в голову новобранцам.
«Ноги размер, б*я? Нет 43-го… На, бля*ь, каску, иди воевать», – слышен его голос на видео.
«Мобики», стоя в носках на полу и ловя сапоги и китель, говорили, что они не подходят. Однако «завхоз» на это не реагировал.
«Так происходит обеспечение пушечного мяса. Автор видео уже успешно подох на войне против Украины», – прокомментировал Стерненко.