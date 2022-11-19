Летящие в голову сапоги и форма на 8 размеров больше: как в РФ снаряжают мобилизованных 3 19.11.2022, 11:25

4,692

У России большие проблемы с обеспечением военных.

Россия не может обеспечить необходимым снаряжением всех мужчин, мобилизованных на войну против Украины. Новобранцам могут выдать обувь и форму значительно большего размера, да еще и бросаясь ими по голове.

Доказательство тому снял на видео россиянин, который уже «демилитаризировался» на фронте. Как пишет «Обозреватель», об этом рассказал в Telegram украинский активист Сергей Стерненко.

На кадрах российским «мобикам» выдают сапоги 45 размера, хотя те просят 43-го, а также форму на восемь размеров больше нужной.

Причем мужчина, раздающий снаряжение, делает это очень своеобразно: матерясь и бросая вещи в голову новобранцам.

«Ноги размер, б*я? Нет 43-го… На, бля*ь, каску, иди воевать», – слышен его голос на видео.

«Мобики», стоя в носках на полу и ловя сапоги и китель, говорили, что они не подходят. Однако «завхоз» на это не реагировал.

«Так происходит обеспечение пушечного мяса. Автор видео уже успешно подох на войне против Украины», – прокомментировал Стерненко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».