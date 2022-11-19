Новое унижение Путина от Эрдогана 2 19.11.2022, 11:34

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Через Босфор не будут пропускать танкеры с российской нефтью.

Турция скоро не будет пропускать через Босфор и Дарданеллы незастрахованные танкеры с российской нефтью. А это в условиях санкций станет проблемой для перевозчиков нефти.

Как сообщает Bloomberg, новое правило начнет действовать с 1 декабря. А уже с 5 декабря ЕС и Великобритания вводят новые санкции по поставке российской нефти, они будут касаться установления предельных цен на энергоресурс.

Ограничения Турция вводит якобы под предлогом защиты собственных вод. В документе сказано, что если суда будут проходить через проливы незастрахованными, водным путем «может быть причинен значительный ущерб», если судно попадет в аварию.

Это ограничение является очередным ударом по России в сочетании со страховым бойкотом, объявленным Великобританией, обеспечивающей страховками более 90% мирового тоннажа нефти. Он заключается в том, что страховым компаниям запретят предоставлять услуги тем владельцам танкеров, которые перевозят российскую нефть по ценам выше установленного странами G7 и Австралией лимит. Перед введением бойкота Россия надеялась обойти лимит, найдя достаточно судов, готовых перевозить нефть дороже лимитированной цены.

«Это резко повлияет на доступность стандартного отраслевого страхования. […] Согласно санкциям судна по-прежнему смогут получить покрытие отраслевого стандарта при условии, что перевозимые грузы покупаются по цене, которая еще не определена», – говорится в публикации Bloomberg.

Директор одного из турецких учреждений, регулирующего морские перевозки, подтвердил Bloomberg информацию об ограничениях. По его словам, мотивом решения было соблюдение санкций ЕС. Это может оказать большое влияние на российские танкеры, которые теперь будут вынуждены перевозить нефть только по ограниченным ценам. Для них остается меньше вариантов обхода санкций.

Напомним, США были вынуждены пересмотреть план по ограничению цены на российскую нефть из-за скептицизма инвесторов и вызванного волатильностью нефти и усилиями центрального банка обуздать инфляцию растущий риск на финансовых рынках. Россия перед тем заявила, что прекратит поставки нефти в страны, которые планируют ввести ограничение цены на нее.

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