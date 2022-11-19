«По сути, мы всей страной играем в мозговой штурм» 1 19.11.2022, 11:49

1,848

Дневник войны, доказывающий, что при желании выход можно найти всегда.

Украинская журналистка Екатерина Сельдереева специально для читателей «Салідарнасці» описывает, чем живет Украина, переживающая девятый месяц вторжения российских войск:

— Недавно я услышала фразу о том, что несмотря на все трудности, страхи, боль и утраты 2022 года, будет неправильно, если этот год запомнится нам только лишь плохим. И несмотря на тысячи смертей, все же прошло и девять месяцев жизни.

Возможно, это и символично – ровно девять месяцев нужно новому организму, чтобы из клетки тела вырасти до полноценного живого существа, и ровно девять месяцев понадобилось украинцам, чтобы открылось второе дыхание борьбы. Борьбы за справедливое право жить даже тогда, когда очень трудно. Просто жить, а не ждать, когда трудные времена пройдут.

Никогда не будет подходящего времени для чего-то. Это время просто есть. И ты либо смотришь, как оно проходит, либо существуешь, живешь в нем. Можно страдать и причитать, что как же сложно и страшно. А можно сделать выбор в пользу наполненности своей жизни. Сегодня никогда уже не повториться. И как бы ни было плохо всегда можно дать себе шанс и право быть счастливой.

Несмотря на вину выжившего, психоэмоциональные качели от эйфории до депрессивной апатии и посттравматический синдром, я сделала выбор в пользу личностного счастья. Хотя быть счастливой намного сложнее, чем быть несчастной.

Мой друг прислал мне методичку с практическими рекомендациями того, как можно улучшить свою жизнь. Это что-то наподобие дневника для работы над формированием счастливых привычек. Их в брошюре 80 штук и они разделены на несколько сфер жизни, например, здоровье, творчество, окружение и т.д. Пока что мои достижения невелики – около 15%. Но даже это уже результат того, как можно быть счастливой во время войны.

Ситуацию, в которой я живу, нельзя изменить. Но я могу поменять свое отношение к ней. И если у меня есть шанс жить во время войны, я им воспользуюсь.

Безусловно, это не про то, что мол, я завтра могу умереть, значит, сегодня я делаю все, что пожелаю. Это не индульгенция на ошибки. Это о внутренней силе быть счастливой даже тогда, когда очень плохо. Говорят, красота – в глазах смотрящего. Мне кажется, что счастье – это тоже то, что исходит от самого человека, а не то, что его окружает.

Война – это чудовищное, разрушительное и деструктивное событие. Тем более в 21 веке, когда комфорт уже стал не роскошью, а базовым атрибутом жизни. Его отсутствие само по себе уже может сломить. Но украинцы не сдались. Они начали придумывать альтернативу. И сейчас, по сути, мы всей страной играем в мозговой штурм. Нет света, воды и тепла? Хорошо, вызов принят!

Принять душ можно в фитнес-клубе на соседней улице. Не успела помыть утром голову – воспользуюсь сухим шампунем. Вечером до отключения электричества не успела приготовить ужин – воспользуюсь барбекю, которое установил во дворе 17-этажки сосед для всех желающих. А потом можно уютно поужинать на кухне при свечах.

При желании выход можно найти всегда. И выход этот может быть не обузой и препятствием, а интересным приключением с положительным результатом.

Кстати, на фронте это тоже применимо. Например, я знаю украинских военных, которые умудряются «рисовать» объемные картины ножом и лопатой на холсте, которым служат стены блиндажа.

Другой пример изобразительного искусства – комиксы о приключениях своего батальона, которые придумывает украинский солдат в перерывах между боями. И они не про жестокость и смерть. Они – про дружбу, взаимопомощь, юмор, смелость, доброту. Счастье в глазах смотрящего.

Другие украинские военные, пребывая непосредственно «на нуле» фронта, смогли написать нежную жизнеутверждающую песню и даже самостоятельно снять к ней видеоряд. Талантливые люди талантливы во всем.

Еще я знаю пример, когда украинские военные, не дожидаясь фронтового душа, который приезжает два раза в неделю, самостоятельно обустроили себе купель из подземного источника. Обложили берега деревянным срубом, сделали лестницу для комфортного погружения в воду и дальнейшего купания, а вокруг лесной «ванны» посадили пышные кусты папоротника. При желании – комфортно может быть везде.

Война может лишить жизни. Но война не должна быть поводом, чтобы самостоятельно и добровольно отказываться полноценно жить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».