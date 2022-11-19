Бравый полковник Швейк при дубоватой подпоручице Андрей Пионтковский, kasparov.ru

19.11.2022, 11:56

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Кто возглавит делегацию РФ на переговорах о капитуляции с Украиной.

Полковник Михаил Михайлович Ходаренок, экс-начальник группы 1-го направления 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, опубликовал 3 февраля (!) 2022 года в «НВО» пророческую статью «Прогнозы кровожадных политологов». По существу, это была аналитическая записка Генштаба ВС РФ, открыто направленная самому кровожадному политологу. Завершалась она по-военному четкой и очень личной рекомендацией адресату:

«Вооруженный конфликт с Украиной в корне не отвечает национальным интересам России. Поэтому некоторым перевозбужденным российским экспертам о своих шапкозакидательских фантазиях лучше всего забыть. И в целях предотвращения дальнейших репутационных потерь никогда больше не вспоминать».

Вольнодумство дорого обошлось неравнодушному полковнику. На весь срок СВО кровожадные политологи приговорили его к заключению в скабеевском шапито. Но и в этом узилище скорби Ходоренок остался верен себе. Он выбрал роль бравого полковника Швейка при дубоватой подпоручице. Вот один из их последних стендапчиков. (2:12:50 – 2:13:20):

– А что, товарищ полковник, у американцев-то поди уже заканчивается на складах оружие, какое они могли бы поставить Украине?

– Ни х*** там не заканчивается. При желании американцы смогут завершить этот военный конфликт в самые кратчайшие сроки.

Редко кому до Ходаренка-Швейка удавалось так кратко и исчерпывающе изложить суть переживаемого нами момента русско-украинской войны. Многие осознавали, но не отваживались признаться самим себе. Кровожадные политологи, на 9 месяце своей беременности катастрофой лихорадочно сооружающие фортификационные сооружения в Крыму (!), живут в аду. Они не могут не понимать, что их власть, награбленные сокровища и сама их жизнь повисли на ниточке, которую держит в руках пожилой нерешительный человек в Вашингтоне. Они 24/7 яростно проклинают этого человека и его страну, но знают, что тонкая ниточка может в любой момент обернуться для них жирной висельной петлёй и только робость коллективного Запада продлевает их агонию.

В самый кратчайший срок (по Ходаренку) или к весне (по Байдену) война завершится победой Украины. При всей своей осторожности, американцы никогда не осмелятся сократить военные поставки. Украинцы никогда не поддадутся на давление многочисленных «посредников» – всех этих маск, францисков, берлусконь и абрамовичей. Не дадут им ATACMS и SCALPS, они разорвут ворогов голыми руками. Только на совести Запада навсегда останутся жизни тысяч (десятков тысяч?) украинцев погибших в разрушенных русскими и иранскими ракетами городах.

Я, кажется, догадываюсь, для какой исторической миссии глубинный генштаб (провидение, Бог, который якобы управляет Россией напрямую) сохранил полковника Ходаренка. Первое временное бункерное правительство РФ, устранив (по рекомендации евразийского мыслителя Дугина) Царя Дождя, обратится к Михаилу Михайловичу с просьбой возглавить делегацию РФ на переговорах о капитуляции с Украиной. А больше некому-с. Никому другому украинцы не поверят.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

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