«Возле Бахмута все завалено телами оккупантов» 1 19.11.2022, 12:03

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Украинский офицер рассказал о боях на самом горячем участке фронта.

Офицер батальона «Свобода» Андрей Ильенко прогнозирует, что зимняя кампания в Донецкой области будет горячей.

В эфире телеканала «Эспрессо» он рассказал, что сейчас происходит на Бахмутском направлении.

«Враг пытается вести штурмовые действия днем и ночью. На Бахмутском направлении бои продолжаются почти круглосуточно. Может быть час-два относительного перерыва, а потом снова бой. Враг пытается штурмовать наши позиции пехотой», - рассказал Ильенко.

По его словам, военное руководство РФ гонит мобилизованных и зэков на позиции Сил обороны Украины.

«Все завалено трупами противника. Ситуация серьезная, продолжаются ожесточенные бои. Бахмут - это украинская крепость, которая держалась когда освобождали Харьковщину, когда освобождали Херсонщину, и сейчас продолжает держаться. Роль Бахмута огромна в войне, впереди много боев», - подчеркнул офицер.

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