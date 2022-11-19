Еще одного белоруса приговорили к колонии по «делу Зельцера» 2 19.11.2022, 12:07

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Суд прошел в Гомеле.

В суде Советского района Гомеля рассмотрели дело Николая Кацуро. Судья Александр Мохорев признал его виновным по ст. 369−1 УК (Дискредитация Республики Беларусь) и озвучил приговор: полтора года лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в размере 100 базовых величин (3200 рублей). Мужчину освободили в зале суда, потому что он полностью отбыл назначенный срок, пишет правозащитный центр «Весна».

Известно, что у Кацуро высшее образование. До задержания он работал инженером-химиком. Имеет ребенка.

Его признали виновным в том, что он создал и разместил в сообществе «Сильные новости» в соцсети «ВКонтакте» информацию, дискредитирующую Беларусь. Известно, что в сообщении содержались слова «гопота» и «ломиться».

«Негативная оценка данных лиц выражена в семантике риторического вопроса «это тех, которые в квартиру ломились?», негативной оценкой действий данных лиц — формой глагола «ломиться», — пришли к заключению эксперты.

Его целью, согласно обвинению, было распространить «заведомо недостоверную информацию о правовом состоянии граждан Беларуси, деятельности государственных органов, а также нанесении вреда авторитету государственных органов». Известно, что комментарий был связан с «делом Зельцера», поскольку Кацуро написал в сообществе после просмотра сообщений о происшествии.

Обвинение решило, что своим комментарием он хотел продемонстрировать неограниченному числу людей заведомо ложные свидетельства об «одобрении и героизации» гражданами Беларуси поступка Зельцера, а также осуждение действий сотрудников КГБ. В этом обвинение усмотрело «подрыв авторитета Республики Беларусь и государственных органов, причинение вреда национальным интересам, дестабилизацию социальной обстановки, формирование ложных представлений о том, что в республике не придерживаются прав и свобод граждан».

Суд признал, что органом предварительного следствия действия мужчины были избыточно квалифицированы по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти), поэтому исключили ее из обвинения.

Кацуро не признал свою вину и заявил, что «написал оскорбления сгоряча и думал, что на ролике актеры, а не сотрудники КГБ». Он рассказал, что увидел в ленте новостей видео, как группа граждан заходит в квартиру гражданина с ружьем в руках. Он не поверил, что это сотрудники правоохранительных органов, погорячился и оставил комментарий, отображавший его подозрение насчет того, что видео было постановочным. В сентябре 2022 года он удалил страницу ВК, где оставлял комментарии, так как понял, что его комментарии могут быть негативно истолкованы.

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