Вся Россия — одна сплошная кувалда 3 Альфред Кох

19.11.2022, 12:13

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Ее нужно связать и долго лечить.

В сети стоит крик по поводу видео с убитыми российскими солдатами, которые будто бы сдались в плен, а их «злые укры» расстреляли. (Ну не звери, а?) Можно, конечно, в этой связи процитировать российского упол-намоченного по правам человека Фадеева, который прокомментировал ролик с «окувалдиванием» фразой: «Всякое бывает…» Но это слишком похоже на «Jedem das Seine» и потому я этот ход использовать не буду.

Украинские комментаторы приводят разные доводы так или иначе оправдывающие военнослужащих ВСУ. И что это монтаж, и что последний из российских солдат начал стрелять и поэтому ответным огнем положили всех и т.д.

Но давайте отбросим все остальные версии и предположим худшее: украинские солдаты расстреляли военнопленных. Мое мнение: если это так, то их нужно судить и приговорить к наказанию, которое за это предусмотрено.

Но что может быть тяжелее и опаснее, чем оказаться на передовой? Ну не тюрьма же, в самом деле? А раз так, то они уже на передовой… Как же можно их наказать еще сильнее?

И потом, я не понимаю, что правильнее с точки зрения российских пуристов: расстрелять пленных сразу или сначала собрать их в один барак, а потом его сжечь? И еще долго поcле этого обвинять в этом зверстве противника… «Я не я и шапка не моя…»

Как будто хоть кто-то из здравомыслящих людей может поверить в то, что украинские начальники настолько одержимы идеей дикридетировать доблестную российскую армию, что ради этого готовы убить полсотни своих собственных солдат.

Итак, давайте начнем очищение от этой скверны в хронологической последовательности: сначала российские военные возьмут на себя ответственность за взрыв в Еленовке, а потом и ВСУ примерно накажут своих гавриков.

А покуда храбрые российские генералы даже Красный Крест не пускают к украинским военнопленным, то и говорить тут не о чем. Долг платежом красен. Месть - это древний спящий дракон, которого разбудили сами россияне.

Война отвратительна не только потому, что она несет разрушения и смерть, но еще и потому, что она порождает взаимную ненависть. Она будит в человеке дикого зверя, лишенного морали примата, и так называемое «общество», становится стадом, которое тем больше ценит особь, чем больше чужих особей она способна убить.

Тысячелетия ушли на то, чтобы покрыть тоненькой коркой цивилизации и «правил» дикое нутро этой обезьяны вида Homo Sapiens. И вот война опять (в который раз) сорвала эту скорлупу. Демон вырвался наружу. И кто же в этом виноват?

Война - это один из главных соблазнов человечества. Она дает надежду на быстрое решение накопившихся проблем. Надо только «прыгнуть за флажки». Нарушить заповеди. Ничего страшного. Это временно. Чуть-чуть. В интересах государственной безопасности. Все под контролем. Мы не дадим этому демону развернуться….

И вот уже полыхает огромный костер. И поджигатель носится вокруг него и делает вид, что пытается его тушить… Давайте, говорит, начнем переговоры… Куда там, маленький, смешной человечек… Ты даже не знаешь какого монстра ты выпустил на волю…

«Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам. Но горе тому человеку,через которого соблазн приходит.» (Матф. 18:7).

«Почему он меня так ненавидит?» - сетовала моя позавчерашняя собеседница (это которая про «восемь лет домбили Бамбас»). «Это же не я войну начала! Я-то тут при чем? Нельзя же всех одной краской мазать!»

Война тем и плоха, что она всех мажет одной краской: и виноватых и невиновных. Только вот иногда она мажет невежливым обращением иностранного пограничника, а иногда бомбой в твой дом…

Никогда одесситу, потерявшему от русской ракеты и жену и маленькую дочь не понять драмы «плохого обращения пограничника». И тем более убедить его в том, что добрые россияне, сокрушающиеся насчет «бомбежек Донбасса» никак не виноваты в смерти его самых близких людей…

А ведь в этих бомбежках (даже если предположить что они имели место) он виноват еще меньше, чем моя собеседница в убийстве его семьи.

Но маленький человечек, выпустивший джина войны, спрятался в бункере и кормит публику телевизионными консервами. Ему страшно. Он хочет переговоров, но тайных, где можно попросить о гарантиях личной безопасности. Он очень боится за свою семью. Ведь у него она большая. Жены, любовницы, Серна Михайловна, дети… Большое хозяйство, деньжата какие-никакие…

Он уже ничем не управляет. По стране гуляют урки и окувалдивают всех подряд. Одних прямо - кувалдой по голове. Других кувалдой по телевизору. Посмотрите на Соловьева: это же человек-кувалда. И Скабеева - кувалда. И Симонян - кувалда. Вся Россия - одна сплошная кувалда. Которая разнесла вдребезги и великую русскую культуру, и традиции российского гуманизма, и пресловутую российскую интеллигенцию - совесть нации, ха-ха…

Россия, пораженная раком мозга, бросается с ножом на самых ей близких людей и даже сама себе втыкает нож в голову: там болит! Надо чтобы перестало! Ножом, ножом туда где больно!

Ее нужно связать и долго лечить. Потому, что она в таком состоянии не только враг остального человечества, но и враг самой себе. Лечение будет очень тяжелым. Ведь болезнь сильно запущена. И нет гарантии, что все закончится хорошо. Но ясно одно: если не лечить - все кончится очень плохо. Причем для всех.

Альфред Кох, «Фейсбук»

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