«С новым налогом!»: кто из белорусов будет его платить 19.11.2022, 12:15

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Переход на этот режим налогообложения произойдет первого января.

С 1 января 2023 году в Беларуси появится новый налог для физических лиц — налог на профессиональный доход. Он касается самозанятых, не зарегистрированных как индивидуальные предприниматели. Переход на этот режим налогообложения будет добровольным, подчеркнули в налоговой. Hrodna.life разобрался, как быть с новыми выплатами.

Для кого налог?

Плательщиками налога могут стать физические лица, получающие профессиональный доход от деятельности, которую они совершают не в пользу работодателя (когда его нет) и к которой они не привлекают физических лиц по трудовым или гражданско-правовым договорам, уточнили в налоговой. Также таким доходом считается использование имущества. Точного перечня видов деятельности еще нет: его определит Совет министров в статье 378 Налогового кодекса.

Уплата нового налога заменит подоходный налог с физических лиц, сбор за осуществление ремесленной деятельности и обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда соцзащиты.

Как платить?

Среди преимуществ нового режима налогообложения в Министерстве налогов и сборов назвали простоту применения — платить нужно через специальное приложение «Налог на профессиональный доход».

Учет полученных доходов будет вестись через чеки в приложении. Представлять налоговые отчеты и декларации не нужно. Также приложение будет автоматически рассчитывать предварительную сумму. Налог будет исчисляться налоговым органом.

Сколько платить?

Налог на профессиональный доход (НПД) предполагает уплату налога в процентах от выручки, включающего обязательные страховые взносы в бюджет ФСЗН.

Ставка нового налога составит 10% независимо от размера полученной выручки при работе с физическими лицами и иностранными юридическими лицами. При работе с белорусскими субъектами хозяйствования (белорусскими организациями и ИП) схема уплаты меняется: 10% нужно будет заплатить при сумме выручки не более 60 тысяч рублей и 20% - с дохода выше этой суммы. Для пенсионеров выплаты составят соответственно 4% и 8%.

Как работает приложение?

Физическое лицо и налоговая будут взаимодействовать приложение «Налог на профессиональный доход». В нем можно будет:

— стать на учет;

— создавать записи о совершенных расчетах;

— передавать налоговому органу сведения о сумме расчетов;

— получать уведомления от налоговой о сумме налога по итогам календарного месяца.

Чтобы узнать, сколько нужно заплатить, плательщик должен формировать в приложении чеки по каждому доходу, полученному от осуществления деятельности с применением этого налога.

Какие обещают льготы?

Физическим лицам, который впервые зарегистрировались как плательщики этого налога, предусмотрена льгота: сумму, с которой нужно будет уплатить налог, посчитают на 2 тысячи рублей меньше (налоговый вычет). Если доход был ниже 2 тысяч, остаток от этого вычета можно будет применять в последующие календарные годы при условии, что физическое лицо не прекратит выплачивать этот налог. Расчет вычета, как и самого налога, автоматизирован.

Когда платить?

Налоговая исчисляет сумму к уплате ежемесячно. Плательщика будут уведомлять о сумме налога через приложение «Налог на профессиональный доход» не позднее 10-го числа, следующего за истекшим календарным месяцем.

Платить налог нужно ежемесячно не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем. Уплату можно произвести любым удобным способом.

Как перестать платить?

Применение налога на профессиональный доход прекращается по инициативе физического лица со дня принятия им решения о прекращении деятельности. Это можно сделать дистанционно через приложение «Налог на профессиональный доход».

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