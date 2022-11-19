Financial Times: За успехами Украины на поле боя стоит «железный генерал» 1 19.11.2022, 12:18

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Благодаря его неординарной тактике ВСУ удалось изменить в свою пользу ход войны.

Британская газета Financial Times выпустила статью о главнокомандующем Вооруженными силами Украины Валерии Залужном. В ней рассказывается, что благодаря неординарной тактике боевых действий, которую он избрал, ВСУ удалось изменить в свою пользу ход полномасштабной войны с агрессором РФ .

Также упоминается, что украинские воины с конца лета пошли в контрнаступление, чтобы освободить Херсон без уличных боев. Материал под названием «Мы бьем их из рогаток: украинский «железный генерал» демонстрирует характер» опубликован на сайте FT.

В нем упоминается, что тактика Вооруженных сил Украины под командованием Залужного заключалась в том, чтобы перерезать логистические пути российской армии с помощью высокоточной западной артиллерии и одновременно избежать больших потерь среди украинских военных. Благодаря таким действиям оккупантам пришлось бежать из Херсона и всего правого берега Днепра.

«За успехами Украины на поле боя после полномасштабного вторжения России в феврале стоит человек, которого украинцы называют «железным генералом». Умение Залужного адаптироваться к быстро меняющемуся полю боя было продемонстрировано на Харьковщине», – отметили авторы материала.

Они добавили, что для освобождения населенных пунктов Харьковской области украинские Силы обороны совершили молниеносный контрудар, заставив россиян бежать так быстро, что они оставили свое вооружение, технику, личные вещи и то, что награбили у украинцев.

В то же время отмечается, что на Херсонщине уже была применена тактика медленного истощения вражеских сил.

«Это замечательно, когда ты знаешь врага, как он действует, и с помощью иностранных партнеров можешь поразить его в слабые места. Именно так действует главнокомандующий Залужный», – сказал в комментарии изданию офицер Нацгвардии Виталий Маркив, участвовавший в контрнаступлении на Харьковщине.

Со своей стороны экс-министр обороны Украины и действующий советник правительства по безопасности Андрей Загороднюк объяснил успешную стратегию главнокомандующего ВСУ его умением делегировать полномочия, поощрять инициативу среди военнослужащих и получать обратную связь, необходимую для реагирования на возможности, возникающие на фронте.

«Стиль командования Залужного позволяет другим реализовать свои способности и таланты. В то время, когда в армии РФ решение принимают только один-два человека, а остальным говорят заткнуться», – сказал он.

Также в статье отметили, что ВСУ не будут останавливать контрнаступление даже с приходом зимы. Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли предположил, что Украина может использовать зиму для какого-то «урегулирования» с Россией.

Однако Валерий Залужный публично отметил, что ВСУ не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений, а единственным условием для переговоров сторон может быть вывод всех российских войск из Украины.

Неназванный американский военный чиновник в комментарии газете FT высоко оценил способность украинского «железного генерала» быстро реагировать на движения и неудачи армии РФ. В качестве примера он привел оборону Киева в первые дни полномасштабной войны, когда оккупанты растянули свои линии поставок и погрязли, после чего были разбиты ВСУ.

Он добавил, что во время битвы за столицу решение Залужного рассредоточить украинскую противовоздушную оборону было решающим: это не позволило врагу получить полное преимущество в воздухе.

Авторы материала напомнили, что Валерий Залужный боролся с российской агрессией еще с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе. Именно эти события были перегруппированы и укреплены украинской армией, а Залужный уже тогда отмечался неординарными инициативами на поле боя.

Генерал Михаил Забродский вспомнил, как однажды Залужный перебросил артиллерию по «почти непроходимой местности», чтобы взорвать оружейный склад врага, и это сработало. Он назвал его представителем нового украинского поколения офицеров.

«Вы можете увидеть это, когда разговариваете с ним. Он не придерживается формализма и одевается скромно. Он говорит ясно и прямолинейно. В нем нет ауры исключительности», – рассказал Забродский.

Издание Financial Times подчеркнуло, что главнокомандующий ВСУ не выставляет успехи на поле боя как свою собственную заслугу, не забывает в своих соцсетях благодарить сослуживцев, рядовых военных и гражданских.

Министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии газете заявил, что талант Залужного состоит в том, чтобы использовать в свою пользу меньшие размеры Украины по сравнению с РФ: «как Давид против Голиафа. Мы бьем их из рогаток».

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