«На полках с лаками для волос – одна «Прелесть», и то через раз» 1 19.11.2022, 12:22

В белорусских магазинах дефицит импортной косметики.

Читатели Myfin.by пишут, что в последнее время на полках магазинов все сложнее найти косметику и бытовую химию привычных брендов. И присылают в доказательство фото с полупустыми полками. Журналисты пробежались по точкам торговых сетей «Мила», «Остров чистоты» и посмотрели, как обстоят дела с ассортиментом.

«Остров чистоты»

В «Острове чистоты» в ТЦ Dana Mall в глаза бросаются полупустые стеллажи с краской для волос. Остатки (в основном российского и белорусского производства) распределены пунктирно, чтобы совсем уж не зияли дыры.

На полках с декоративной косметикой тоже негусто. Стенд польского бренда Eveline Cosmetics занят рандомным парфюмом, зарубежные средства – в остатках. Впрочем, белорусская «декоративка» на месте.

Детских подгузников в магазине немного: упаковки лежат в один ряд, где-то уже закончились. Средства женской гигиены в приличном количестве, правда, белорусских «Мегги» мы там не увидели.

Ассортимент других товаров тоже отличается от привычного. Например, среди стиральных порошков не было популярных BiMax и «Мары», в дезодорантах бесполезно искать твердый Old Spice.

На полках с шампунями в один ряд стоят единичные продукты из разных линеек Loreal, Garnier, Schwarzkopf и других знакомых марок. Что характерно: изобилие белорусских шампуней тоже куда-то подевалось, остались лишь 3–4 наименования.

На полках с зубными пастами и жидкостями для мытья посуды плотно, хотя и не очень разнообразно. А вот восковых полосок для эпиляции в магазине не оказалось вообще.

Для сравнения заехали в «Остров чистоты» в другом районе – Юго-Западе. Там на полках еще грустнее и просторнее. Белорусских шампуней и уходовой косметики – считаные баночки, на полках с лаками для волос – одна «Прелесть», и то через раз.

Шампуни и душ-гели – по штуке в ряд, и выбор крайне скудный. На мужском стеллаже тоже затейливое чередование российского и турецкого брендов, чтобы скрыть пустующие полки.

Уходовая косметика для лица представлена большей частью «Черным жемчугом», хотя есть по несколько упаковок и других брендов. Мы поинтересовались двухфазной жидкостью для снятия макияжа, которой раньше всегда стояло 2–3 наименования. В наличии не оказалось ни одного.

На акционных полках все очень скромно: жидкое мыло, несколько гель-душей, средства для посудомоечных машин и мойки окон. Скидки не выглядят впечатляющими.

Продавцы говорят: акций стало меньше, потому что есть перебои с поставками. Как долго продлятся эти перебои и когда возобновятся акционные предложения, сотрудники не знают.

«Мила»

В магазине, который работает по соседству с «Островом чистоты» в Dana Mall, ассортимент намного разнообразнее, да и товара побольше. Там мы нашли и восковые полоски, и нужную жидкость для снятия макияжа, и большой выбор красок для волос.

На полках с уходовой косметикой много желтых акционных ценников. Состав брендов по-прежнему широкий: есть и Loreal, и Garnier, и Eveline, и другие марки.

Белорусская «декоративка» радует глаз ассортиментом, а вот стенды зарубежных брендов вроде Essence, Maybelline, Max Factor стоят полупустые. Правда, продавец отметила, что эту косметику в принципе не закупают в больших количествах, поэтому ничего необычного тут нет.

А как обстоят дела в «Миле» в другом конце города? Заходим в торговую точку прямо у метро «Михалово». Ассортимент такой же неплохой, как и в «Дане», разве что в отделе декоративной косметики тоже пустовато, зубные пасты лежат не так плотно и лаки для волос представлены одним брендом – Taft. Пестрят акционными ценами и брендами полки с уходовой косметикой, особенно корейской.

Отдельные акционные стеллажи, которые обычно встречают покупателей у входа, в глаза не бросаются. Продавец указала на пару небольших стоек, где собраны товары на скидках и новогодние, и сослалась на те самые перебои с поставками.

Однако сотрудница сети заверила, что к Новому году акции и скидки непременно будут. Уже на ближайшие выходные запланирована акция с кешбэком на карту клиента при покупке декоративной косметики, кремов для лица и товаров для уборки.

А что по ценам?

Что касается цен, в обеих торговых сетях они плюс-минус одинаковые. Например:

шампунь Fructis «Рост во всю силу» (400 мл) в «Миле» стоит 12,39 рубля, в «Острове чистоты» – 11,19 рубля;

капсулы для стирки Ariel Color (15 шт.) в «Миле» – 27,81 рубля, в «Острове чистоты» – 27,93 рубля;

женские прокладки Naturella Ultra Normal (10 шт.) в «Миле» – 6,34 рубля, в «Острове чистоты» – 6,36 рубля;

краска для волос Schwarzkopf Perfect Mousse в «Миле» – 28,81 рубля, в «Острове чистоты» – 27,69 рубля.

Акций и скидок в обеих сетях сейчас мало.

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